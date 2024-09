Secondo i media, diversi membri di Hezbollah sono feriti in tutto il Libano a causa della detonazione di cercapersone.

Il Ministero della Salute del Libano consiglia alle persone con cercapersone di gettarli via e avvisa gli ospedali di essere in uno stato di massima allerta.

Sono state segnalate esplosioni a Dahiyeh, un sobborgo meridionale di Beirut, come riportato dall'agenzia di stampa Reuters.

Secondo NNA, incidenti esplosivi coinvolgenti presunti dispositivi di cercapersone compromessi si sono verificati ad Ali Al-Nahri e Riyaq, città situate nella valle centrale del Beqaa in Libano. Ciò ha portato a un numero considerevole di vittime.

Il militare israeliano, impegnato in attacchi di rappresaglia con Hezbollah dopo l'inizio del conflitto nella Striscia di Gaza lo scorso ottobre, ha scelto di non commentare la situazione.

Questo è un evento in corso. Ulteriori informazioni seguiranno...

Il mondo ha espresso preoccupazione per le tensioni in aumento in Libano, in particolare nel Medio Oriente. Le esplosioni in Libano hanno portato gli ospedali nelle aree interessate ad aumentare i loro livelli di preparazione.

