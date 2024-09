- Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, circa 187.000 bambini di Gaza hanno ricevuto i vaccini contro la polio.

Nei primi tre giorni della campagna di vaccinazione contro il polio nella Striscia di Gaza, oltre 187.000 bambini sotto i dieci anni hanno ricevuto il vaccino. Come dichiarato da Tedros Adhanom Ghebreyesus, capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sulla piattaforma X, "La prima fase della vaccinazione contro il polio nel centro della Striscia di Gaza è completata". Ha inoltre aggiunto che le vaccinazioni continueranno in quattro luoghi nel cuore della Striscia di Gaza per i prossimi tre giorni. Questi luoghi, come riferito dall'autorità sanitaria controllata da Hamas, si trovano nella città di Deir al-Balah e nell'area dei rifugiati di Nuseirat.

Tedros ha anche rivelato che sono in corso i piani per l'inizio della campagna di vaccinazione nella parte meridionale della Striscia di Gaza, prevista per giovedì e che mira a circa 340.000 bambini, secondo l'OMS.

Adele Khodr, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e l'Africa del Nord, ha espresso "I ultimi tre giorni hanno portato un raro barlume di ottimismo in mezzo al conflitto devastante nella Striscia di Gaza". Molte famiglie hanno fatto sforzi per raggiungere i siti di vaccinazione.

Sono state dichiarate delle tregue temporanee e locali per le vaccinazioni. Khodr ha confermato "Le tregue concordate sono state rispettate durante questa prima fase". L'ha descritta come "una delle campagne di vaccinazione più pericolose e sfidanti a livello mondiale". Despite the ceasefires, there are still formidable obstacles and dangers, including looting and damaged roads.

A causa delle condizioni insalubri con centinaia di migliaia di persone sfollate che vivono in prossimità, il primo caso di polio (poliomielite) in 25 anni è stato identificato nella Striscia di Gaza. Un bambino di undici mesi è stato colpito. Questo è associato a virus del poliovirus derivati dal vaccino (cVDPV Type 2), che è l'oggetto principale della vaccinazione.

Secondo l'OMS, oltre il 90% dei bambini deve essere vaccinato per prevenire la diffusione. Dopo quattro settimane, tutti i bambini vaccinati avranno bisogno di una seconda dose.

Il capo dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha menzionato che l'OMS sta pianificando l'inizio della campagna di vaccinazione nella parte meridionale della Striscia di Gaza, che mira a oltre 340.000 bambini. In seguito, durante una discussione sulla piattaforma X, è stato chiesto da un rappresentante dell'organizzazione partner dell'OMS, l'OMS ha dichiarato che circa quanti bambini sotto i dieci anni avrebbero bisogno di essere vaccinati per prevenire la diffusione del polio.

Leggi anche: