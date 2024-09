Secondo i dati dell'FBI, negli Stati Uniti è stato riportato un calo dei crimini violenti stimato intorno al 3%.

U.S. omicidi e non preterintenzionali sono diminuiti di circa il 12% dal 2023 al 2022, secondo l'FBI, registrando il calo più significativo degli ultimi anni. Il numero di stupri segnalati ha registrato una diminuzione sostanziale, scendendo del 9%. Tuttavia, i crimini d'odio hanno registrato una diminuzione inferiore all'1%.

In sintesi, i crimini violenti sono diminuiti di circa il 3%, mentre i crimini contro il patrimonio sono scesi dell' circa il 2,4%.

I tassi di criminalità sono diventati un tema politico significativo man mano che si avvicina l'elezione presidenziale del 2024. Il candidato repubblicano Donald Trump ha cercato di etichettare la criminalità come un tema principale dell'elezione, sostenendo che i tassi di criminalità stanno aumentando e cercando di dipingere la sua avversaria democratica, Kamala Harris, come morbida sulla criminalità.

Questa storia è ancora in evoluzione e verrà aggiornata di conseguenza.

