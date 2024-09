- Secondo Heino, la Germania potrebbe trarre beneficio dall'avere una figura simile a Donald Trump.

Vecchio cantante Heino (85, noto per "Schwarzbraun ist die Haselnuß"), esprime il desiderio che la Germania abbia un leader simile all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Come riportato dal quotidiano "Bild" in un articolo uscito il mercoledì, Heino ha dichiarato: "La Germania ha bisogno di un Donald Trump che metta in ordine il nostro paese e ignori le opinioni dei suoi oppositori". Ha aggiunto: "Qualcuno che possa anche essere diretto, ma che rimanga fermo e dia priorità al benessere del suo paese e dei suoi abitanti". Trump si candiderà di nuovo alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti il 5 novembre.

Heino ha continuato, sostenendo che altri condividono i suoi sentimenti, ma sono riluttanti a esprimerli. "Bild" ha riferito: "Tutti hanno paura di essere emarginati socialmente. A me non importa. Ho 85 anni e resto fedele alle mie convinzioni. Non voglio che il nostro bel paese cada in rovina".

Heino ha anche affrontato il dibattito in corso sulle regolamentazioni dell'immigrazione e le espulsioni. "È inconcepibile che non si possa più uscire in Germania senza temere di essere attaccati", ha dichiarato il giornale, citando il musicista folk. "Qualcosa deve essere finalmente fatto per i migranti criminali. Intendo espulsioni di massa. Chiunque ricorra alla violenza nel nostro paese non ha posto qui e deve andarsene".

Controversie nella carriera di Heino

Durante la sua lunga carriera, Heino ha suscitato controversie, ad esempio quando registrò tutte e tre le strofe dell'inno nazionale tedesco su richiesta dell'allora presidente della Baden-Württemberg e giudice nazista Hans Filbinger (CDU) negli anni '70. Il disco era destinato a essere un strumento educativo, si è difeso Heino. Critiche sono sorte anche quando ha suonato in Sud Africa durante l'embargo dell'ONU durante l'era dell'apartheid alla fine degli anni '80.

Nel 2021, ha risposto con fermezza quando la sua "serata di canzoni tedesche" è stata definita "morbida" nella sua città natale di Düsseldorf. Dopo un incontro con il sindaco, Heino ha ottenuto il permesso di promuovere il suo concerto come previsto.

Debate intensificato sull'immigrazione e le espulsioni

Il dibattito sull'immigrazione irregolare e le espulsioni si è intensificato in Germania a causa di diversi incidenti violenti. A Solingen, un sospetto islamista ha ucciso tre persone a una festa della città ad agosto e ne ha ferite altre otto. Un 26enne siriano è attualmente in custodia per il crimine.

Le statistiche criminali nazionali hanno registrato 214.099 casi di reati violenti lo scorso anno, un aumento del 8,6% rispetto al 2022. I reati violenti includono omicidio, assassinio, stupro, coercizione sessuale, rapina e lesioni personali. Nel pre-Corona anno 2019, le statistiche criminali hanno registrato un totale di 181.054 casi di reati violenti in Germania.

Heino ha espresso il suo sostegno a regolamentazioni dell'immigrazione più severe in Germania, sostenendo che le espulsioni di massa di migranti criminali sono necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini del paese. In passato, Heino ha anche affrontato controversie, come la registrazione dell'inno nazionale tedesco per un giudice nazista e l'esibizione in Sud Africa durante l'era dell'apartheid.

