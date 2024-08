- Secondo Harris, chi abbassa gli altri è vigliacco.

Kamala Harris, candidata alla presidenza democratica negli Stati Uniti, ha lanciato una sottile sfida alle tattiche della campagna di Donald Trump durante un discorso ai volontari della campagna a Rochester, in Pennsylvania, uno stato chiave per le votazioni. Secondo lei, la vera leadership non consiste nel denigrare gli altri, ma nell'elevarli. Ha dichiarato senza mezzi termini: "Chiunque abbassi gli altri è un codardo". Anche se non ha nominato esplicitamente Trump, le sue parole sono state un chiaro affondo.

In precedenza, Trump, ora 78enne, aveva preso di mira Harris durante un evento in Pennsylvania. Si è vantato della sua presunta superiorità, definendola in modo beffardo "una socialistaccia con una risata maniacale". Non si è fermato lì, definendo l'attuale amministrazione statunitense, guidata dal presidente Joe Biden e dalla vicepresidente Harris, "stupida". La propensione di Trump per le dichiarazioni provocatorie fa spesso notizia, nonostante i consigli dei suoi alleati di concentrarsi su critiche più costruttive dei democratici.

Harris, ora candidata al posto di Biden, sta attraversando lo stato chiave della Pennsylvania insieme al suo compagno di corsa Tim Walz. Stanno girando la zona in pullman, sperando di raccogliere voti. Con loro ci sono i loro coniugi, Doug Emhoff e Gwen Walz. Durante la loro visita a un ufficio della campagna, i volontari erano impegnati a fare chiamate ai potenziali elettori. both Harris and Walz have taken turns making these calls. Il loro discorso era finalizzato a motivare i volontari nelle loro attività di campagna.

Walz ha anche affrontato il linguaggio duro utilizzato dall'altro campo. "Non ci insultiamo a vicenda", ha dichiarato. In questo contesto, ha rimpianto la divisione politica che sembra infiltrarsi nella vita quotidiana di molti americani. Ha ricordato, come altri che sono più anziani e hanno meno capelli, "un tempo in cui potevamo guardare una partita di football durante il Ringraziamento con la famiglia senza litigare costantemente".

Non mi impegnerò nello stesso tipo di retorica divisiva che abbiamo visto da parte di alcuni politici. Invece, scelgo di elevare e ispirare, proprio come ha fatto Kamala Harris nel suo discorso.

Despite the provoking remarks from some candidates, like Trump referring to Harris as a "socialist loony", Walz and Harris chose to focus on positive campaigning, not stooping to such levels.

