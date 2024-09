- Secondo Habeck, prevede una riduzione dei costi dell'elettricità nelle regioni orientali

Il ministro dell'Economia dei Verdi, Robert Habeck, sembra sostenere la necessità di aggiornare le regolamentazioni sulla ripartizione dei costi nella rete elettrica tedesca. Secondo lui, queste modifiche potrebbero potenzialmente ridurre i prezzi dell'elettricità in determinate aree della Germania. L'espansione dell'energia eolica e solare è stata particolarmente costosa per i consumatori di elettricità nel nord e nel nord-est, portando a costi della rete ingiusti in queste regioni rispetto a quelle che beneficiano dell'energia rinnovabile a basso costo in altre aree. Habeck ha dichiarato questo all'agenzia stampa tedesca (dpa). Inoltre, ha menzionato che in regioni come la Sassonia e diverse aree orientali, i prezzi più bassi saranno il risultato di tasse sulla rete ridotte grazie a queste nuove regolamentazioni.

Circa un quarto dei prezzi dell'elettricità per le famiglie è attribuito alla "tassa di rete". Questo include il pagamento per la modernizzazione e il miglioramento delle reti locali, che i clienti pagano attraverso le loro bollette dell'elettricità. L'Agenzia federale per la rete ha ora proposto una nuova struttura di fatturazione per il 2025, con l'obiettivo di distribuire in modo più equo i costi aggiuntivi nelle regioni con alta penetrazione di energia rinnovabile.

Secondo il presidente dell'Agenzia, Klaus Müller, "Stiamo istituendo tasse di rete equo per le persone e le imprese situate in regioni con una sostanziale espansione delle fonti di energia rinnovabile". Ha sottolineato che la transizione energetica è una responsabilità collettiva e gli investimenti nella rete beneficiano tutti. In definitiva, l'importo che i proprietari di case pagano per l'elettricità è influenzato dai prezzi all'ingrosso dell'elettricità, dalle tasse, dalle tasse e dai costi di distribuzione.

