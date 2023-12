Secondo gli esperti, la palla del 62° fuoricampo di Aaron Judge è valutata intorno ai 1-2 milioni di dollari

Lo slugger dei New York Yankees ha superato il record di Roger Maris nella American League con il suo 62° fuoricampo martedì, e Cory Youmans - seduto in prima fila nell'area sinistra - è stato il fortunato tifoso che ha catturato lo storico souvenir al Globe Life Field.

Youmans, residente a Dallas e tifoso dei Texas Rangers, ha dichiarato di non sapere ancora se terrà la palla, e dopo aver effettuato la presa - un evento che ha suscitato festeggiamenti euforici - è stato scortato dalla sicurezza fuori dal settore dei posti a sedere.

Se Youmans dovesse vendere il pallone, potrebbe essere pronto per un bel guadagno.

"Nell'ultima settimana o giù di lì, i nostri colleghi della casa d'aste Memory Lane hanno garantito di pagare alla persona che prenderà la palla 2 milioni di dollari", ha dichiarato alla CNN Bobby Livingston, vicepresidente esecutivo di RR Auction.

Con tutta la pubblicità e l'eccitazione, oltre al fatto che si tratta di Aaron Judge degli Yankees, non sarei sorpreso se un'altra casa d'aste o un gruppo di investimento sportivo acquistasse la palla per 5 milioni di dollari nell'attuale contesto del mercato dei cimeli sportivi".

"Supponendo che Judge non giochi stasera [contro i Rangers], questa palla vivrà per sempre nella storia degli Yankees di New York".

Tuttavia, Ken Goldin, fondatore di Goldin Auctions, definisce il prezzo di 2 milioni di dollari un "drastico sovrapprezzo" e "più che altro una trovata pubblicitaria", valutando invece la palla a 1,25 milioni di dollari.

"Si tratta di un risultato storico che è amplificato dal fatto che è un giocatore molto amato e che gioca per i New York Yankees", ha dichiarato Goldin alla CNN, aggiungendo che 1,25 milioni di dollari la renderebbero la seconda palla da baseball più costosa mai venduta.

Nel 1999, la palla da baseball del 70° fuoricampo di Mark McGwire è stata venduta all'asta per 3 milioni di dollari, comprese le commissioni, diventando all'epoca il prezzo più alto mai pagato per un manufatto sportivo.

David Hunt, presidente di Hunt Auctions, concorda sul fatto che le valutazioni più elevate sono utilizzate come strumento per generare "branding e copertura mediatica" per le case d'asta e che la palla del 62° home run di Judge è "più un oggetto da 500.000 a 1 milione di dollari dal punto di vista delle stime".

"Ma per essere chiari", ha detto Hunt alla CNN, "potrei certamente vedere un percorso in cui potrebbe portare a un milione o forse anche a due se venissero coinvolti gli offerenti giusti. Non è impossibile".

In una dichiarazione inviata alla CNN, la casa d'aste Lelands ha definito la palla del 62° fuoricampo di Judge "il colpo di baseball di maggior valore degli ultimi anni... si stima che possa essere venduta a più di sette cifre".

"È incredibile che una palla da 20 dollari possa trasformarsi in una palla a sette cifre con un solo colpo di mazza", ha aggiunto il comunicato.

Vedremo cosa succederà

Quando Judge ha pareggiato il record di Maris con il suo 61° fuoricampo la scorsa settimana, nessun tifoso è riuscito a prendere la palla, che è caduta nel bullpen ed è stata infine passata a Judge, che l'ha poi data a sua madre.

Michael Kessler, il tifoso ventenne che ha preso il 60° fuoricampo di Judge, ha scambiato la palla con un incontro con il battitore degli Yankees, quattro palle da baseball autografate e una mazza da gioco autografata, secondo quanto riportato da MLB.com.

"Non so che fine abbia fatto", ha detto Judge ai giornalisti quando gli è stato chiesto il destino del suo 62° fuoricampo.

"Vedremo cosa succederà con quella. Sarebbe bello riaverla, ma è un ricordo per un fan. Hanno fatto una bella presa e ne hanno tutti i diritti".

Da quando ha battuto il record di 61 anni di Maris con il suo drive da 391 piedi nel primo inning della partita di martedì contro i Rangers, Judge ha ricevuto molti elogi, anche dal Presidente Joe Biden.

"Congratulazioni @TheJudge44 per il fuoricampo 62. Storia fatta, altra storia da fare", ha scritto Biden su Twitter.

Barry Bonds detiene il record di 73 fuoricampo in una singola stagione della Major League, ma molti hanno messo in dubbio questa pietra miliare dato che lui, insieme ad altri giocatori di quell'epoca, è stato coinvolto in scandali di farmaci per migliorare le prestazioni e avrebbe fatto uso di steroidi. Bonds ha negato queste accuse.

Un pezzo speciale e storico

Anche se non è chiaro se Judge giocherà mercoledì nell'ultima partita della stagione regolare, ha la possibilità di vincere la tripla corona dell'American League guidando il circuito in media battuta, punti battuti e fuoricampo.

È primo per fuoricampo e RBI, ma precede la stella dei Minnesota Twins Luis Arráez nella media battuta.

Se Judge dovesse giocare mercoledì e realizzare un altro fuoricampo, probabilmente il valore della palla di martedì sera cambierebbe.

"Non è il suo ultimo fuoricampo, non è quello che ha stabilito un nuovo record e quindi non ha lo stesso valore", ha spiegato Hunt.

Ma c'è anche uno scenario in cui la presa di Youmans non fa che aumentare il suo valore.

"Se passano altri 15, 20, 30 anni e nessuno batte il record, questo potrebbe diventare un pezzo storico molto, molto speciale, il che farebbe pensare a un valore più alto", ha detto Hunt.

Steve Almasy e Wayne Sterling della CNN hanno contribuito al servizio.

