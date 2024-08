Secondo gli agricoltori, si prevede un rendimento straordinario di luppolo nel 2024

Dopo due anni consecutivi di produzioni di luppolo inferiori alla media in Germania, gli esperti del settore si aspettano un miglioramento dei rendimenti quest'anno. Secondo l'Associazione dei Coltivatori di Luppolo Tedesca, l'industria prevede una produzione di circa 49.000 tonnellate di luppolo entro la fine dell'anno - un aumento del 19% rispetto all'anno precedente. La raccolta del primo luppolo potrebbe iniziare già dalla prossima settimana.

Il rendimento previsto è del 9% superiore alla media degli ultimi dieci anni. Ciò potrebbe tradursi in "ricavi moderatamente migliorati" per i coltivatori di luppolo. Tuttavia, l'associazione prevede una diminuzione dei prezzi, nonostante la maggior parte del luppolo sia vincolata a prezzi predeterminati a causa dei contratti forward.

Il raccolto favorevole arriva in un momento di sovrapproduzione sul mercato. "Despite subpar harvests for the past two years, breweries continue to have a plentiful to ample supply of hops," the hop growers elaborated. This is due to a slight worldwide decrease in beer consumption, along with the brewing industry's recent practice of accumulating large stockpiles. The harvests in 2022 and 2023 were below average as a result of prolonged heat and drought.

The initial harvesting of the improved hop yield might commence next week. Despite the predicted rise in yields and moderately enhanced revenues, the association forecasts decreasing prices due to pre-set prices and stockpiled hops.

Leggi anche: