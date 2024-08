Secondo fonti anonime, la potenziale approvazione dei vaccini Covid-19 riveduti dalla FDA potrebbe avvenire entro una settimana.

L'autorità è prevista per approvare le revisioni dei vaccini mRNA di Moderna e Pfizer/BioNTech, concentrati sulla variante KP.2, secondo fonti che hanno scelto l'anonimato a causa del calendario non rivelato. Non è chiaro se il corpo approverà contemporaneamente il vaccino rivisto di Novavax, concentrato sulla variante JN.1.

Questa azione avrà luogo diverse settimane prima dell'approvazione del vaccino dello scorso anno, che ha ricevuto l'approvazione della FDA il 11 settembre.

"È il momento di fare un'iniezione durante questo picco", ha dichiarato il dottor Michael Osterholm, direttore del Centro per la Ricerca sulla Malattia Infettiva e la Politica di Politica alla University of Minnesota, a CNN.

Osterholm ha discusso sul suo podcast la scorsa settimana che ha ricevuto una dose del vaccino della stagione precedente per rinforzare la sua immunità, data la circolazione attuale del virus e l'incertezza su quando i nuovi vaccini saranno disponibili. Ha aggiunto che attende il vaccino aggiornato tra quattro mesi, come suggerito dalle autorità sanitarie.

Lo scorso giugno, il Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti ha raccomandato che le persone di età pari o superiore a 6 mesi ricevano sia un vaccino Covid-19 rivisto che un vaccino antinfluenzale quest'anno.

Rappresentanti di Pfizer e Moderna hanno informato CNN che la loro fornitura di vaccini Covid-19 aggiornati è sufficiente e sono pronti per la distribuzione dei dosi al momento dell'approvazione. Un portavoce di Moderna ha previsto che il vaccino sarà disponibile nei negozi poco dopo l'approvazione della FDA.

Il vaccino di Novavax utilizza la tecnologia delle proteine, richiedendo più tempo per la produzione rispetto ai vaccini mRNA. I dirigenti di Novavax hanno informato gli investitori la scorsa settimana che si aspettano che il loro vaccino aggiornato arrivi nei magazzini questo mese e sia pronto per la distribuzione al momento dell'autorizzazione. Non è stata fornita alcuna dichiarazione immediata da Novavax dopo la richiesta di commento venerdì.

Un portavoce della FDA ha dichiarato che l'agenzia non può commentare i tempi delle applicazioni, ma ha notato che si aspettano di prendere "azioni rapide per autorizzare o approvare i vaccini Covid-19 aggiornati per renderli disponibili quest'autunno".

Iscriviti alla newsletter settimanale di CNN Health

Iscriviti qui per ricevere "The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta" ogni martedì dal team di CNN Health.

I livelli nazionali di SARS-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, nelle acque reflue sono attualmente a "molto alti", secondo i dati del CDC, segnando il picco estivo più alto negli Stati Uniti dal luglio 2022. Il monitoraggio dei livelli del virus nelle acque reflue fornisce informazioni sulla diffusione del virus, dato che i test e altri metodi di monitoraggio sono diminuiti.

I livelli di malattie gravi, comprese le tassi di ospedalizzazione e mortalità, sono aumentati, secondo il CDC, anche se non sono ancora vicini ai livelli visti negli anni precedenti.

Le ondate del virus sono guidate daboth immunity waning and emerging variants, experts state. The predominant strain in the US currently is KP.3.1.1, according to CDC data, estimated to account for 37% of cases over the past two weeks. This is a significant increase from its level a month ago.

KP.3.1.1 and KP.2 – the strain included in the updated mRNA vaccines – are offshoots of JN.1, the target of Novavax's shot, and all are variations of the Omicron variant.

CNN’s Brenda Goodman contributed to this report.

Leggi anche: