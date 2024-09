Secondo fonti affidabili, l'Iran trasferisce missili balistici alla Russia.

È incerto quando esattamente i missili siano stati consegnati, ma il loro trasporto arriva mentre la Russia ha intensificato i suoi attacchi con missili e droni contro le città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato, durante un incontro con gli alleati nel Gruppo di contatto sulla difesa dell'Ucraina in Germania, che l'Ucraina ha un urgente bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea a causa della preparazione di attacchi russi di grandi dimensioni alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina quest'inverno.

Il Wall Street Journal ha reso noto la notizia della consegna dei missili da parte dell'Iran.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Sean Savett, ha dichiarato a CNN in una dichiarazione che "qualunque trasferimento di missili balistici iraniani alla Russia rappresenterebbe un significativo peggioramento" dell'aiuto dell'Iran al Cremlino nella sua invasione dell'Ucraina.

Savett ha dichiarato: "Abbiamo avvertito fin dall'inizio dell'invasione completa della Russia dell'Ucraina della crescente partnership di sicurezza tra Russia e Iran, e siamo profondamente preoccupati per questi resoconti. Noi e i nostri partner abbiamo reso chiaro sia alla G7 che ai summit della NATO quest'estate che siamo preparati a imporre serie conseguenze" in risposta.

La consegna di missili balistici rappresenta un significativo peggioramento nel sostegno dell'Iran alla Russia. L'Iran aveva fornito alla Russia centinaia di droni, che le forze russe hanno utilizzato nella loro guerra contro l'Ucraina, e la Russia aveva costruito una fabbrica di droni nel paese con l'aiuto dell'Iran, come aveva riferito CNN.

La missione permanente dell'Iran alle Nazioni Unite ha negato il trasferimento, dichiarando in un'intervista a CNN: "La posizione dell'Iran sul conflitto ucraino rimane coerente. L'Iran considera la fornitura di aiuti militari alle parti coinvolte nel conflitto, che porta a un aumento delle vittime umane, alla distruzione delle infrastrutture e a un passo indietro dalle trattative per un cessate il fuoco, disumana. Pertanto, non solo l'Iran si astiene da tali azioni, ma esorta anche gli altri paesi a cessare la fornitura di armi alle parti coinvolte nel conflitto".

Le trattative russe per ottenere missili balistici a corto raggio dall'Iran erano iniziate già lo scorso settembre, quando il ministro della Difesa russo dell'epoca, Sergei Shoigu, si recò in Iran per visionare i sistemi missilistici balistici a corto raggio della Guardia rivoluzionaria islamica.

"Questa visita ha segnato la prima dimostrazione pubblica di missili balistici a un alto rappresentante russo in visita in Iran dal inizio della guerra Russia-Ucraina", ha dichiarato un funzionario anonimo a CNN a gennaio.

Il G7 aveva emanato un forte comunicato lo scorso marzo, avvertendo che la comunità internazionale avrebbe risposto con "nuove e significative misure contro l'Iran" se il paese avesse proceduto con l'invio di missili balistici alla Russia per l'utilizzo nel suo sforzo bellico contro l'Ucraina.

Lo scorso dicembre, la Guardia rivoluzionaria islamica aveva dispiegato missili balistici e sistemi di supporto missilistico in un'area di addestramento all'interno dell'Iran per essere mostrati a una delegazione russa in visita, il che suggeriva che la Russia intendesse acquistare i sistemi dall'Iran.

La Russia aveva anche ottenuto missili e componenti missilistici dalla Corea del Nord, mentre CNN aveva precedentemente riferito, e la Cina aveva aiutato la Russia a espandere in modo sostanziale la sua base industriale della difesa, consentendo a Mosca di intraprendere la più ambiziosa espansione nella produzione militare dai tempi dell'era sovietica, secondo quanto riferito dalle autorità. L'aiuto della Cina alla Russia aveva incluso quantità sostanziali di macchinari, motori per droni e turboventole e tecnologia per missili

