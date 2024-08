- Secondo corpo recuperato dai resti dell' hotel.

Quattro giorni dopo il crollo dell'hotel a Kröv sulla Mosella, è stato recuperato il secondo corpo. Si tratta del proprietario dell'hotel, come annunciato dalla polizia di Treviri. L'uomo e una donna avevano perso la vita nell'incidente della sera di martedì. La donna morta era già stata rimossa dalle macerie il giorno successivo.

Prima che il corpo dell'uomo morto potesse essere recuperato, è stato necessario demolire grandi parti dell'hotel. Il motivo: un esperto aveva giudicato l'edificio altamente instabile. Inoltre, il corpo si trovava in un punto inaccessibile.

Un intero piano dell'hotel nella città della Mosella era crollato. Oltre ai due morti, ci sono state sette persone ferite che sono state estratte dalle macerie dopo diverse ore. Tra loro c'era un bambino di due anni.

Un esperto aveva ispezionato il luogo il giovedì e aveva raccomandato la demolizione per recuperare il corpo in modo sicuro. La causa dell'incidente è ancora ignota. La procura ha avviato un'indagine per morte e ha affidato all'esperto il compito di determinare come l'incidente sia potuto accadere.

La decisione dell'esperto di demolire parti dell'hotel era motivata dalla preoccupazione per la sicurezza delle donne e delle altre persone ancora nella zona. Nonostante gli sforzi della squadra di soccorso, molte donne e altre persone non sono riuscite a fuggire dal piano crollato.

Leggi anche: