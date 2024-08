- Secondo corpo recuperato da un incidente in albergo.

Quattro giorni dopo il crollo catastrofico di un hotel a Kröv sulla Mosella, è stato trovato il secondo corpo. La mattina presto di sabato, i soccorritori hanno recuperato l'ultima vittima sepolta dalle macerie, come annunciato dalla polizia. La vittima è stata identificata come il proprietario dell'hotel scomparso.

Il recupero è stato reso possibile dai lavori di demolizione che erano già iniziati a mezzogiorno. Una scavatrice specializzata con un braccio esteso ha demolito inizialmente parte del piano superiore: travi, sezioni di parete e altri detriti sono stati rimossi gradualmente. "Sembra che stia procedendo piuttosto bene e senza intoppi", ha detto la portavoce della polizia Romy Berger. La demolizione era necessaria perché i soccorritori non potevano recuperare altrimenti il corpo in modo sicuro. Si trovava sotto la pila di macerie in un'area inaccessibile considerata particolarmente instabile.

L'edificio nella città della Mosella è crollato tarda sera di martedì, con un piano intero che crollava. Due persone sono morte e una donna era già stata recuperata in precedenza. Inoltre, sette persone ferite sono state estratte dalle macerie dopo ore, tra cui una famiglia olandese con un bambino di due anni.

Durata dei lavori incerta

I lavori di demolizione sono iniziati con la demolizione della parete della facciata dell'edificio, dove la polizia ha detto che c'era il maggior rischio di crollo. In seguito, la pesante attrezzatura di un'azienda specializzata avrebbe dovuto procedere passo passo. "Dipende da quanto si riesce a fare. Dopo i lavori di demolizione, inizia il lavoro delicato." Il quadro temporale non può essere stimato. I lavori dovrebbero anche contribuire a chiarire la causa dell'incidente.

Il luogo dell'incidente è stato recintato all'interno di un raggio di 150 metri per i lavori di demolizione. Gli abitanti sono stati invitati a tenere chiusi le finestre e le porte a causa dell'aumento previsto di inquinamento da polvere, ha detto la polizia. Non si poteva escludere una contaminazione da amianto.

Crepe in altri edifici

Secondo i resoconti della polizia, sono state scoperti crepe in edifici vicini. Al momento si sta verificando se sono legati al crollo o vecchi danni e se sono rilevanti per la stabilità degli edifici.

L'esperto ha effettuato una valutazione del luogo giovedì. Ha raccomandato la demolizione per recuperare il corpo in modo sicuro. La polizia ha riferito che c'era ancora un alto rischio di crollo nell'edificio. L'esperto era anche presente venerdì per monitorare i lavori. Dovrebbe anche determinare la causa dell'incidente.

L'incidente ha profondamente colpito la comunità della Mosella. È prevista una funzione religiosa per "riflessione e sostegno" per domenica. L'invito del cappellano della polizia recita: "Tutti sono benvenuti".

Un gruppo di ristoratori a Kröv ha avviato una campagna di raccolta fondi per la famiglia del proprietario dell'hotel. "Così possono piangere in pace e non devono preoccuparsi troppo degli aspetti finanziari", si legge nell'appello sul portale internet "GoFundMe". Entro il pomeriggio di venerdì, erano già stati raccolti circa 50.000 euro. C'è anche un appello per la famiglia olandese che è rimasta sepolta nel crollo sulla stessa piattaforma.

La causa della tragedia è ancora sconosciuta. La procura della Repubblica ha avviato una procedura di indagine per morte e ordinato un'autopsia delle vittime.

Il processo di demolizione, finalizzato al recupero sicuro dell'ultima vittima, è iniziato con la demolizione della parete della facciata utilizzando una scavatrice specializzata. I lavori di demolizione erano necessari a causa della posizione del corpo sotto la pila di macerie instabile, rendendo un recupero manuale rischioso.

