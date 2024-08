- Seconda sentenza per l'attore Kida Khodr Ramadan

Attore Kida Khodr Ramadan ha sorprendentemente accettato la sentenza di una condanna detentiva. Il 47enne ha ritirato il suo appello contro una sentenza emessa dal tribunale distrettuale di Tiergarten circa quattro mesi fa. L'ufficio del pubblico ministero ha anche rinunciato al suo diritto di appello, come ha dichiarato una portavoce del tribunale. Ciò significa che la condanna a dieci mesi di carcere senza condizionale per guida senza patente in quattro casi è diventata definitiva e l'udienza d'appello presso il tribunale regionale di Berlino è stata conclusa.

La "star di 4 Blocks" è stata portata al secondo giorno previsto del processo dal carcere. Attualmente sta scontando una diversa condanna detentiva, iniziata lo scorso lunedì. Ciò è dovuto a una sentenza del 2022, anch'essa per violazioni del codice della strada. La condanna a dieci mesi era inizialmente sospesa, ma è stata poi revocata. Secondo il suo avvocato, ciò è avvenuto a causa di un errore procedural

