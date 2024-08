- Seconda sconfitta nella seconda partita della stagione per Darmstadt

La striscia negativa per il SV Darmstadt 98 prosegue. Nella seconda giornata della 2. Bundesliga, i Lilien hanno perso in trasferta contro lo SC Paderborn 1:3 (1:0) nonostante fossero passati in vantaggio.

L'allenatore dei Lilien, Torsten Lieberknecht, ha dichiarato in seguito alla sesta sconfitta consecutiva in campionato alla TV station Sky che la sua squadra aveva reso troppo facile il compito al Paderborn per segnare. "Se non sfrutti le tue occasioni, devi difenderti bene". Nella prima metà, la sua squadra lo aveva fatto molto bene, ha detto.

Dopo una prima metà di gioco forte e un vantaggio meritato grazie a Oscar Vilhelmsson (7'), la squadra retrocessa in Bundesliga è crollata. Lieberknecht ha sottolineato che la sua squadra aveva gettato via la partita nella seconda metà.

Sebastian Klaas (53'), Filip Bilbija (64') e Ilyas Ansah (83') hanno ribaltato il risultato e hanno garantito al Paderborn un inizio perfetto alla stagione con sei punti in due partite di fronte a 12.972 spettatori allo Home-Deluxe-Arena.

Una prima metà di gioco forte non è bastata per ottenere un punto

Il Darmstadt, invece, rimane senza punti. Hanno iniziato bene e sono passati in vantaggio con il gol di Vilhelmsson dopo un bel passaggio di Kai Klefisch. Incoraggiati dal vantaggio iniziale, il Darmstadt ha controllato la partita e ha disturbato la costruzione del gioco del Paderborn.

Il Paderborn ha trovato il suo ritmo nella seconda metà. Dopo un errore difensivo, Klaas ha segnato dalla sinistra dell'area. Il Darmstadt ha lottato e Bilbija e Ansah hanno garantito la vittoria ai padroni di casa.

