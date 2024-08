- Seconda medaglia: Friedrich sprint a argento

Con una grande bandiera tedesca sulla schiena, Lea Sophie Friedrich ha completato un giro di vittoria e ha ricevuto applausi. L'ottima ciclista su pista, otto volte campionessa del mondo, ha vinto l'argento nella velocità, la disciplina regina, sull'ovale di legno di Saint-Quentin-en-Yvelines, conquistando la seconda medaglia olimpica dopo il bronzo nella velocità a squadre.

Il suo spirito combattivo è stato spezzato solo nella finale contro la neozelandese Ellesse Andrews, che aveva già vinto nel keirin. Tuttavia, la 24enne ciclista su pista ha assicurato alla Germania la prima medaglia individuale nel ciclismo dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, quando Kristina Vogel aveva vinto l'oro nella velocità. Vogel, per ironia della sorte, ha aperto la giornata di gare con grande applauso domenica.

Friedrich, però, non è riuscita a evitare il peggior risultato olimpico della Germania nel ciclismo dal 1968, con solo un argento e un bronzo.

Record del mondo, poi vittorie dominanti

Friedrich era alla pari con i migliori nella gara di velocità. Ha stabilito un record del mondo nelle qualificazioni con il tempo di 10.029 secondi e ha guidato la classifica. Poi ha dominato la gara, battendo tra gli altri la campionessa olimpica di Tokyo Kelsey Mitchell (Canada).

Senza speranze nella Madison dopo la caduta di Reinhardt

Nelle Madison maschili di sabato, le speranze di medaglia sono svanite quando Theo Reinhardt è caduto nella 20ª delle 200 tornate. Il berlinese ha continuato nonostante un livido e una ferita profondi, ma non è riuscito a ottenere un piazzamento di vertice con il veterano Roger Kluge. La coppia, campione del mondo nel 2018 e 2019, ha dovuto accontentarsi del sesto posto. A Tokyo, hanno anche avuto sfortuna quando Kluge è caduto e le loro chance sono state effectively compromesse.

Kluge, 38 anni, non è ancora pronto per ritirarsi. "Continuerò di sicuro. Non mi fermo ora," ha detto dopo che il sogno di una seconda medaglia olimpica dal 2008 è stato infranto dalla caduta di Reinhardt nella Madison.

Per il 38enne Kluge, queste erano le sue quinte Olimpiadi. Nel 2008, il nativo di Ironhüttenstadt aveva già vinto l'argento nella gara a punti all'età di soli 22 anni, ma un altro grande successo gli era sfuggito. Pensa che questo sia probabilmente la fine del suo viaggio olimpico. "Tutto il resto è irrealistico da prevedere così tanto in anticipo."

