- Secoli di educazione del coniglio: una nuova visione suscita polemiche

"Piccolini di coniglio", dice la Mamma Coniglio, "date un'ultima pulita al vostro nasino con quel fazzoletto di foglia di cavolo! Ora prendete la vostra lavagnetta, la matita e il libro di scuola!" Questo verso è stato una melodia familiare per generazioni, che apre un giorno di scuola divertente in "Scuola di Coniglio". Ora, questo libro per bambini di Albert Sixtus (1892-1960) sta festeggiando il suo 100º compleanno.

Sono state vendute oltre 2,5 milioni di copie in diverse edizioni, secondo Thienemann-Esslinger Verlag, con traduzioni in inglese, latino e numerosi dialetti. Tuttavia, una nuova interpretazione di un autore noto ha suscitato dibattito durante quest'anno di festeggiamenti.

La storia di Hase Hans e Hase Gretchen

Torniamo indietro nel tempo: Albert Sixtus, allora insegnante nella città sassone di Kirchberg vicino a Zwickau, scrisse questi versi in una sola notte alla fine di aprile 1922. Ci sono voluti quasi due anni perché il libro vedesse la luce.

L'estate tardiva del 1924 - la data esatta è incerta, secondo Esslinger Verlag e l'Archivio Albert Sixtus - vide la storia pubblicata come libro con illustrazioni di Fritz Koch-Gotha. Da quel momento in poi, è diventata una storia della buonanotte popolare per molte famiglie.

La storia ruota intorno a Hase Hans e Hase Gretchen, che si avventurano a scuola dopo aver detto addio alla loro mamma. Le lezioni del giorno includono botanica, pittura delle uova, storia degli animali, musica e sport.

Hans, in particolare, mostra il suo lato birichino, portando a una ramanzina dal maestro. Nelle edizioni precedenti, il maestro era rappresentato con un bastone, mentre nelle versioni più recenti, gli tira le orecchie. Sul loro cammino di ritorno a casa, i fratelli conigli riescono a ingannare la volpe e godono di una cena abbondante con i loro genitori amorevoli: "Cavolo, foglia di crescione, oh, hanno anche fatto il bis!"

"I versi hanno una melodia deliziosa e sono facili da leggere", spiega Anja Roocke, gettando luce sul perché il libro continua a incantarci. "Le storie raccontate nei versi sono incredibilmente commoventi e di valore educativo". Roocke ha guidato i festeggiamenti per Sixtus nella sua città natale per molto tempo. Una strada porta il suo nome, una targa segna la sua residenza precedente e Roocke organizza letture ed esposizioni. L'Archivio Sixtus, originariamente basato nella Sassonia orientale del Kottmar, sta pianificando di trasferirsi a Kirchberg.

Le illustrazioni di Koch-Gotha hanno giocato un ruolo significativo nel successo del libro, secondo Ulrich Knebel, direttore dell'Archivio Albert Sixtus e pronipote di Sixtus. I disegni erano come niente visto prima, a volte anche esagerando i versi altrimenti innocenti.

"Cose erano rappresentate che non erano nemmeno menzionate nei versi", spiega Knebel. "Lì il caricaturista Koch-Gotha ha davvero brillato". Questo ha aggiunto un elemento di fascino e mistero, anche per gli adulti.

"Scuola di Coniglio" diventa un franchise di successo

Da allora, "Scuola di Coniglio" è diventata un franchise di successo con numerosi spin-off e un film. Per celebrare l'occasione, la comica Anke Engelke ha deciso di darle la sua interpretazione, suscitando controversia durante la primavera.

Nella versione rivista di Engelke, la volpe è vegana e diventa migliore amica dei conigli, mentre gli esseri umani e l'agricoltura sono rappresentati come nemici degli animali. Engelke condivide i suoi motivi in un video del editore, sottolineando che la "Scuola di Coniglio" originale è un po' datata, antiquata e fuori moda. La sua versione si concentra sulla diversità, l'inclusività, l'umorismo e il rispetto.

La ricezione è stata divisa, come dimostrano i commenti sulle piattaforme di libri online. Alcuni la condannano come una completa rappresentazione, un libro di propaganda e "il peggior libro per bambini mai visto". Altri la lodano come un fantastico libro per bambini, bellamente progettato e che consegna un messaggio potente.

Tuttavia, il pronipote di Sixtus, Ulrich Knebel, non è contento. "Avrebbe dovuto lasciarlo stare", dice. "Engelke non è un autore come Sixtus". A suo parere, è chiaro che l'editore ha cercato attenzione e profitto più che integrità artistica.

Roocke non è un fan della "nuova Scuola di Coniglio" neanche. "I versi non sono molto orecchiabili", dice. "Non assomiglia veramente alla Scuola di Coniglio originale".

In onore del centenario del libro, è stata pubblicata un'edizione speciale della "Scuola di Coniglio" nei Paesi Bassi, permettendo ai bambini olandesi di godere della classica storia. Viceversa, durante quest'anno di celebrazioni, l'interpretazione fresca della storia da parte della comica Anke Engelke ha suscitato controversie nei circoli letterari olandesi.

