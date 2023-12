Sébastien Haller: L'attaccante dell'Ajax parla della nazionalità e dell'influenza dell'allenatore Erik ten Hag

Nato in un sobborgo del sud di Parigi da padre francese e madre ivoriana, Haller aveva rappresentato la Francia durante la Coppa del Mondo FIFA Under 17 nel 2011.

Ma nel novembre 2020, in vista delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2021, la Costa d'Avorio ha bussato alla sua porta.

Dopo non essere stato selezionato per la squadra senior francese, Haller ha deciso di giocare per la Costa d'Avorio e afferma che indossare la maglia degli Elefanti è un onore.

Tuttavia, dopo la sua fulminea ascesa all'Ajax nelle ultime due stagioni, alcuni si sono chiesti se avesse qualche rimpianto per la sua decisione.

Haller non potrà giocare con giocatori del calibro di Karim Benzema e N'golo Kante per la Francia, ma il 27enne Haller ha spiegato che la scelta del Paese da rappresentare è "una decisione molto personale" ed è "più complicata di quanto sembri".

"Penso che non si tratti solo del luogo in cui si è nati, ma anche di come ci si sente... Naturalmente per me entrambi i Paesi sono stati molto importanti, per essere parte della mia cultura. Quindi chiedermi di sceglierne [solo] uno è semplicemente stupido", ha detto Haller a Darren Lewis di CNN Sport.

Per me sono entrambi i Paesi, ed è come se dovessi scegliere una parte di te...". Dobbiamo anche renderci conto che si tratta solo di calcio, e io ero in un momento della mia vita in cui volevo fare una scelta e la scelta della Costa d'Avorio mi sembrava la più appropriata", ha aggiunto l'attaccante.

Dilemma internazionale

Nel settembre 2020, appena un mese prima della convocazione di Haller in Costa d'Avorio, il Congresso FIFA di quell'anno votò per cambiare le regole sull'eleggibilità delle squadre nazionali.

Ciò significava che i giocatori non erano più legati a una nazionale in base alle singole presenze nelle giovanili e potevano cambiare nazionale se erano eleggibili.

Anche il compagno di squadra ivoriano Wilfried Zaha - cresciuto in Inghilterra dall'età di quattro anni e che aveva rappresentato l'Inghilterra in due partite non agonistiche nel 2012 - ha scelto di rappresentare gli Elephants per l'AFCON 2017, dopo non aver giocato con i Tre Leoni per quattro anni.

Haller ha fatto il suo debutto in Costa d'Avorio in una partita di qualificazione all'AFCON contro il Madagascar nel novembre 2020, segnando il gol vittoria nella vittoria per 2-1.

Durante il torneo in Camerun, l'attaccante dell'Ajax ha fatto coppia con Nicolas Pépé dell'Arsenal e Ibrahim Sangaré del PSV Eindhoven come capocannoniere della Costa d'Avorio.

Alla fine, però, gli Elefanti sono stati sconfitti dall'Egitto ai rigori negli ottavi di finale.

La squadra ha anche mancato la qualificazione ai Mondiali del Qatar del 2022 dopo aver perso per 1-0 contro il Camerun, ma Haller pensa che il suo Paese, insieme ad altre nazioni africane, si stia avvicinando alla vittoria di un torneo importante.

"In termini di qualità dei giocatori, c'è molta qualità, ma poi le condizioni sono davvero diverse in Europa", ha detto Haller.

"Il modo in cui ci si prepara per le partite, il viaggio, il campo, l'albergo, i tifosi, lo stadio... tutto è diverso, quindi è necessario che i giocatori si preparino al meglio. Tutto è diverso, quindi bisogna adattarsi".

Trovare la rete non è stato un problema per Haller di recente. Ha segnato 20 gol in 24 partite con l'Ajax in campionato ed è diventato il giocatore più veloce a raggiungere gli 11 gol nella storia della Champions League.

È anche il secondo miglior marcatore della competizione di quest'anno, battuto solo di recente da Robert Lewandowski del Bayern Monaco.

Tuttavia, la sua ascesa non è avvenuta da un giorno all'altro.

Ritorno alla forma

Haller si è unito al West Ham United, squadra della Premier League, per una cifra record di 45 milioni di sterline (59 milioni di dollari) nel 2019, ma ha trascorso solo due stagioni con gli Hammers.

Quando gli è stato chiesto perché la sua permanenza al West Ham non è andata come previsto, Haller ha citato i tempi sbagliati, uno stile di gioco diverso e la forma fisica come ragioni della sua "frustrante" uscita dal club.

Ma il ricongiungimento con il suo ex allenatore dell'Utrecht, Erik ten Hag, all'Ajax ha portato a una nuova vita.

"È lui il responsabile del mio arrivo all'Ajax, perché ovviamente lo conosco bene. So cosa è in grado di fare e come voleva utilizzarmi", ha detto Haller.

"So quanto è bravo tatticamente, ha sempre una buona visione degli avversari. Quindi ci dà le chiavi per avere successo durante la partita".

Dopo aver vinto tutte e sei le partite della fase a gironi, l'Ajax ha mancato per un soffio l'accesso ai quarti di finale di Champions League dopo aver perso 1-0 contro il Benfica nel secondo turno degli ottavi di finale all'inizio del mese.

Il successo interno di Ten Hag gli è valso un colloquio formale con il Manchester United, alla ricerca di un manager permanente per il club di Premier League.

A Haller è stato chiesto se i giocatori dell'Ajax hanno cercato di convincere il loro allenatore a restare o se capiscono il fascino della Premier League.

"Certo, credo che tutti noi lo capiamo. Credo che sia l'allenatore a scegliere cosa vuole, noi siamo solo i suoi giocatori", ha detto Haller.

"Gli sono grato per quello che ha fatto con me e spero solo che prenda la decisione migliore per sé".

"[Ten Hag] è intelligente, conosce i suoi punti di forza, ma anche le sue debolezze, quindi penso che stia cercando di migliorare ogni giorno".

"Ma sì, voglio dire che ogni spogliatoio è diverso, ogni squadra è diversa. Quindi bisogna agire in modo un po' diverso, [a seconda] dello spogliatoio che si ha".

"Quindi forse le sue qualità di oggi possono essere delle debolezze da un'altra parte. Quindi vediamo, vediamo come [si comporta]".

