- Sebastian Pufpaff punta a stabilire un record mondiale.

Sebastian Puffpad (47) si è prefissato un obiettivo ambizioso: nella versione extra-large dello show "TV total", il conduttore intende battere diversi record del mondo. La rete televisiva ProSieben trasmetterà lo show, registrato due giorni fa alla Lanxess Arena, sabato 31 agosto alle 20:15.

Al momento, il canale non ha rivelato quali record verranno battuti. "Si può rivelare che per un record del mondo verrà utilizzata una pertica di 30 metri. E per un altro, ci sarà un livello di rumore estremamente alto, addirittura eccessivo", è tutto ciò che è stato reso noto. L'immagine allegata mostra Puffpad in giacca e cravatta appeso a una sbarra di ferro montata sul suo palco.

"TV total XXL" con ospiti di rilievo

Secondo Puffpad, "TV total XXL" è "la festa più grande di 'TV total' mai organizzata". Tra gli ospiti attesi ci sono il gruppo "TV total" Heavytones, il rapper Bausa (35), la leggenda della Schlager Roland Kaiser (72) e la band metalcore Electric Callboy.

Sebastian Puffpad è associato a "TV total" dal 2021. Questo sabato andrà in onda il primo speciale XXL. Dal 1999 fino alla fine della sua carriera televisiva nel 2015, lo show è stato condotto da Stefan Raab (57).

