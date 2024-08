- Sebastian ha recentemente dato il benvenuto al suo quinto figlio.

Scrittore di gialli Sebastian Fitzek (52) ha recentemente scritto il capitolo cinque sulla paternità. Sua moglie Linda ha dato alla luce un figlio a Berlino, che ha condiviso su Instagram. "Da quel preciso istante, sembra che tu abbia sempre fatto parte delle nostre vite. Benvenuto sulla Terra: Moritz Fitzek."

Ha caricato una foto del neonato che riposa sulle gambe della madre. "Si stanno preparando per il tuo arrivo i genitori orgogliosi, i fratelli felici, un universo di meraviglie e una libreria che aspetta pazientemente per 16 anni."

La coppia ora condivide due figli, il primo essere Oskar di 3 anni, e hanno suggellato il loro legame in Croazia due anni fa. Il matrimonio precedente di Fitzek ha dato alla luce la figlia Charlotte e i figli David e Felix.

Il 52enne esperto spesso si trova in cima alle classifiche dei bestseller con i suoi thriller psicologici ("La Terapia", "Il Ritorno"), libri non fiction ("Pesci che scalano gli alberi") e titoli divertenti ("Incontro Genitori").

Un nuovo thriller intitolato "La Ragazza del Calendario", che esplora i temi dell'adozione e della terapia del midollo osseo, è previsto per l'uscita ad ottobre.

