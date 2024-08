Seat Mii brilla al TÜV - con difetti minori

La Seat Mii è un'auto affidabile, la sua valutazione TÜV come city car è eccezionalmente buona. Tuttavia, ci sono alcuni difetti estetici.

La Seat Mii guadagna punti di lealtà che durano per tutta la vita. Il "Auto Bild TÜV-Report 2024" riferisce che più del 67% dei modelli Mii di 10-11 anni supera ancora senza problemi l'ispezione del veicolo (HU), superando la media.

Questo sembra una raccomandazione per l'acquisto della city car, che è identica nella costruzione alla VW Up e alla Skoda Citigo. Tuttavia, ci sono alcune cose da considerare:

Storia del modello

La Mii è stata introdotta sul mercato tedesco nel 2012, con un aggiornamento del modello nel 2017 che ha principalmente interessato l'interno. Nel 2020, un altro lieve restyling ha visto la fine dei motori a combustione, con solo una versione completamente elettrica offerta. La produzione della Mii elettrica è stata infine interrotta a metà del 2021.

Carrozzeria e varianti

Inizialmente, la Mii era disponibile in versione tre e cinque porte, con la versione cinque porte diventata l'unica opzione in seguito. Come piccola auto, ha sempre un portellone. È stata anche costruita con una trazione a gas naturale (Ecofuel).

Dimensioni (secondo ADAC)

3.56 metri x 1.64-1.65 metri x 1.48 metri (L x L x A)

Volume del bagagliaio: 251-951 litri (Versione elettrica: 251-923 litri; Versione a gas naturale: 213-913 litri).

Punti di forza

Grazie al suo basso peso, la Mii non è un'ingorda di carburante o di energia. Per un'auto piccola, ha un alto livello di sicurezza, ottenendo cinque stelle nel test NCAP. Quasi tutti i componenti della sospensione, dagli ammortizzatori alla direzione, hanno molto bassi tassi di errore nell'HU. Secondo il rapporto attuale, le linee, i tubi e i dischi dei freni, nonché i sistemi di scarico, si dimostrano eccezionalmente duraturi. Il test dei gas di scarico (AU) non è un ostacolo.

Punti deboli

Il freno a pedale viene spesso criticato e i modelli Mii più vecchi non sono completamente estranei alla ruggine sulle parti di sostegno. Tutti gli anni del modello falliscono spesso l'HU con luci posteriori difettose e abbaglianti regolati, con il secondo controllo che è il peggiore. La perdita di olio viene sometimes rilevata - sorprendentemente presto - al primo controllo, e le giunzioni di sterzo sono statisticamente deboli.

Comportamento in caso di guasti

L'ADAC colloca la piccola spagnola nelle sue proprie statistiche di guasti dal primo anno di registrazione del 2016 in buone posizioni, con i modelli più vecchi che si comportano moderatamente. I principali punti di guasto sono i freni a disco, il freno di stazionamento meccanico (entrambi dal 2014 al 2018) e i freni a tamburo (2013 e 2015-2016). Le candele di accensione (2012 e 2014-2015) e il sistema elettrico del veicolo, che è particolarmente propenso ai guasti nelle auto del 2012, contribuiscono anch'essi.

Motori

Benzina (Tre cilindri, trazione anteriore): 44 kW/60 CV e 55 kW/75 CV

Gas naturale (Tre cilindri, trazione anteriore): 50 kW/68 CV

Nessun diesel

Motore elettrico (Trazione anteriore): 61 kW/83 CV

Valore di rivendita del concessionario secondo il Trust tedesco dell'automobile (DAT) con chilometri statisticamente attesi - tre esempi di prezzo

Mii 1.0 Base (Guidatore a destra; 6/2015); 44 kW/60 CV (Tre cilindri); 99.000 chilometri; 4.423 Euro

Mii FR-Line Ecofuel (6/2016); 50 kW/68 CV (Tre cilindri); 90.000 chilometri; 5.555 Euro

Mii elettrica Base (Cinque porte; 6/2020); 61 kW/83 CV (Motore elettrico); 49.000 chilometri; 12.179 Euro

La affidabilità della Seat Mii è ulteriormente evidenziata dalla alta percentuale di modelli di 10-11 anni con ispezioni del veicolo superate, con il 67% che ancora supera senza problemi, come riportato nel "Auto Bild TÜV-Report 2024". Quando si considerano i modelli Seat, la Seat Mii con i suoi sistemi di scarico duraturi e i dischi, i tubi e le linee dei freni eccezionalmente robusti, è una scelta di spicco.

Leggi anche: