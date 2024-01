Sean Payton, l'allenatore dei Saints che ha risollevato gli animi nella New Orleans post-Katrina, dichiara di volersi dimettere

Payton, 58 anni, era nell'organizzazione da quando aveva preso il comando prima della stagione 2006. Ha guidato i Saints ai playoff per nove volte nelle sue 15 stagioni come allenatore capo.

Nel 2009, i Saints hanno dato nuova linfa a New Orleans, ancora provata dall'uragano Katrina di quattro anni prima, e hanno ottenuto un record di 13-3 nella stagione regolare e una marcia verso il loro primo e, finora, unico titolo del Super Bowl.

"Non mi piace la parola 'ritiro'", ha detto Payton martedì in conferenza stampa. "Ho ancora una visione del football. E sarò onesto con voi, potrebbe essere quella di allenare di nuovo. ... Ma non è quello il mio cuore in questo momento".

Ha detto ai giornalisti che non sa quale sarà il prossimo passo della sua carriera, nonostante le voci che parlano di un possibile lavoro nei media.

"Penso che mi piacerebbe farlo. Penso che sarei abbastanza bravo", ha detto.

Prima dell'arrivo di Payton, i Saints hanno avuto solo sette stagioni vincenti e sono stati 3-13 nel 2005, quando hanno giocato in diversi stadi mentre il Superdome della Louisiana, danneggiato dalla tempesta, era chiuso per riparazioni.

Martedì Payton ha parlato della stagione successiva, quando i Saints avevano un allenatore esordiente e un nuovo quarterback, Drew Brees, e si sono piazzati 10-6.

"Credo che nessuno di noi quando abbiamo iniziato, certamente io non l'ho fatto quando ho iniziato, abbia capito le dinamiche e ciò che è avvenuto dopo Katrina con la stagione 2006, che... direi che è stata importante come tutte le altre stagioni".

In quella stagione i Saints raggiunsero i playoff ma persero contro i Bears nella partita del campionato NFC. Dopo due stagioni mediocri, New Orleans ha iniziato il 2009 con otto vittorie consecutive e la gente della città ha ritrovato il suo atteggiamento "Who Dat?". La squadra ha continuato ad andare avanti, sollevando gli animi e infine sollevando il Vince Lombardi Trophy.

"Ma il Super Bowl XLIV non è stato solo il momento più bello nella vita di molti tifosi dei Saints che soffrono da tempo; è stato un punto di svolta fondamentale nella rinascita della città dopo Katrina. Payton ha ridato spavalderia a una città martoriata", ha scritto il Times-Picayune nel 2017.

Payton non è stato esente da controversie. Un'indagine della NFL ha scoperto che la squadra aveva un "programma attivo di taglie" durante le stagioni 2009, 2010 e 2011, in cui venivano pagate "taglie" ai giocatori per colpi che danneggiavano i giocatori avversari e li mettevano fuori gioco.

Payton è stato sospeso per la stagione 2012.

Secondo il sito di monitoraggio dei salari Spotrac, i Saints manterranno i diritti contrattuali di Payton fino al 2024 e un'altra squadra dovrebbe risarcire New Orleans se dovesse ingaggiare Payton.

Fonte: edition.cnn.com