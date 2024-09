Sean "Diddy" Combs sfiderà mercoledì il rifiuto della cauzione in relazione alle accuse di cospirazione di racket e traffico sessuale.

Fino al processo dinanzi al giudice Andrew Carter alle 15:30 ET, Combs rimarrà isolato nella Special Housing Unit del Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Secondo una fonte vicina alle forze dell'ordine, il giudice Carter dovrebbe presiedere il caso di Combs fino alla sua conclusione.

La sera di lunedì, Combs è stato arrestato al Park Hyatt Hotel di Manhattan dalle Homeland Security Investigations, a seguito di una serie di accuse di aggressione sessuale e un'indagine federale sul traffico di esseri umani negli ultimi dodici mesi. Lo ha confermato a CNN una persona vicina alle trattative per la resa di Combs.

Martedì, il giudice Robyn Tarnofsky di un tribunale di New York ha deciso che Combs dovrà restare in custodia mentre affronta le accuse. In caso di condanna, potrebbe rischiare una pena detentiva a vita.

Secondo l'indictment federale, Combs, di 54 anni, è accusato di aver creato e gestito un "impero criminale" attraverso la sua attività imprenditoriale, che si è dedicata a varie attività illecite come il traffico sessuale, il lavoro forzato, il rapimento, l'incendio doloso, la corruzione e l'ostacolo alla giustizia.

L'indictment sostiene che Combs ha abusato, minacciato e costretto donne e altri a soddisfare i suoi desideri sessuali, proteggere la sua reputazione e nascondere le sue azioni per oltre un decennio.

In particolare, l'indictment accusa Combs di aver collaborato con i suoi associati e dipendenti, organizzando "freak off" drogati con vittime e lavoratori del sesso, commettendo atti di abuso fisico e sessuale e coinvolgendo in altre attività illecite.

In tribunale, i pubblici ministeri hanno argomentato che Combs non dovrebbe essere rilasciato a causa dei suoi tentativi passati di contattare testimoni e vittime. D'altra parte, la difesa di Combs ha proposto di metterlo agli arresti domiciliari con una cauzione di 50 milioni di dollari garantita dalla sua residenza di Miami, come richiesto in un'istanza di libertà presentata martedì.

Tuttavia, il giudice ha dichiarato di non essere in grado di trovare condizioni che garantiscano la comparizione di Combs in tribunale se rilasciato. La sua preoccupazione era che il crimine avviene dietro porte chiuse, anche quando i servizi preprocessuali lo monitorano.

Se l'appello per la cauzione viene respinto, Combs tornerà al centro di detenzione. L'avvocato di Combs, Marc Agnifilo, ha informato CNN's Kaitlan Collins martedì sera che Combs è improbabile che accetti un patteggiamento.

"Credo che sia innocente delle accuse e che porterà il caso in tribunale, e credo che vincerà", ha detto Agnifilo.

In tribunale martedì, l'assistente procuratore degli Stati Uniti Emily Johnson ha argomentato che Combs dovrebbe essere trattenuto poiché è un "abusatore e ostacolatore seriale", citando anche la raccomandazione dei servizi preprocessuali per il trattenimento.

Agnifilo ha sostenuto che il caso ruota intorno a "una sola vittima", un'affermazione fortemente contrastata dai pubblici ministeri federali. In risposta, Johnson ha sottolineato: "Non si tratta di un caso su una sola vittima. Ci sono diverse vittime".

Da novembre 2021, Combs ha affrontato 10 cause legali - nove delle quali lo accusano direttamente di aggressione sessuale.

Come indicato nell'indictment, "i membri e gli associati dell'impero di Combs si sono impegnati in, e hanno tentato di impegnarsi in, tra le altre attività, il traffico sessuale, il lavoro forzato, il trasporto interstatale per scopi di prostituzione, coercizione e adescamento per la prostituzione, reati di narcotici, rapimento, incendio doloso, corruzione e ostacolo alla giustizia".

Durante l'udienza per la detenzione di Combs, i pubblici ministeri federali hanno dichiarato che almeno una dozzina di persone ha personalmente assistito alla violenza di Combs contro le donne o alle ferite che hanno subito. Inoltre, i pubblici ministeri hanno menzionato che alcune delle vittime e dei testimoni temono Combs.

Agnifilo ha dichiarato martedì sera di aver intervistato "un gran numero" di uomini che afferma siano testimoni nel caso, sostenendo che i "freak off" - che l'indictment ha definito "elaborati e prodotti" spettacoli sessuali in cui avrebbe drogato e costretto le vittime a partecipare a rapporti sessuali prolungati con lavoratori del sesso maschili - erano atti consensuali tra adulti.

"Nessuno era troppo ubriaco. Nessuno era troppo fatto", ha detto.

L'accusa di traffico sessuale si basa su accuse contro una singola vittima non nominata, "Victim-I", dal 2009 circa fino a circa il 2018, secondo l'indictment.

L'indictment si riferisce a un incidente del marzo 2016, "captato su video e successivamente reso pubblico", in cui Combs è accusato di aver preso a calci, trascinato e gettato un vaso contro una donna. Quando un addetto dell'hotel è intervenuto, Combs ha tentato di corromperlo per il suo silenzio, secondo l'indictment.

I dettagli corrispondono al resoconto di CNN di maggio del video che mostrava Combs mentre aggrediva la sua allora fidanzata Casandra Ventura in un hotel di Los Angeles. Non viene menzionata nell'indictment.

A novembre 2023, Ventura ha fatto causa a Combs e lo ha accusato di stupro e anni di abusi. In risposta, un avvocato di Combs ha dichiarato: "Lui respinge con fermezza queste accuse offensive e scandalose". Hanno risolto la causa il giorno successivo al suo deposito.

L'avvocato Douglas Wigdor, che rappresenta Ventura, ha dichiarato in una dichiarazione martedì: "Riguardo all'indictment di Sean Combs, né Ms. Ventura né io abbiamo commenti".

Il video esplosivo delle telecamere di sorveglianza ha smentito le precedenti affermazioni di Combs di innocenza, spingendolo a pubblicare un'apologia su Instagram alcuni giorni dopo, che è stata subsequently rimossa. Nel video, Combs ha riconosciuto: "Le mie azioni in quel video erano ingiustificabili, e accetto la piena responsabilità".

L'avvocato di Combs ha argomentato che il video del 2016 non costituiva prova di traffico sessuale come suggerito dai pubblici ministeri, ma mostrava piuttosto Combs in una situazione di avere più partner romantici e essere stato beccato.

Parlando con CNN, Agnifilo ha spiegato: "Si trattava semplicemente di una questione di imbarazzo personale. Lui e la persona nel video erano in una relazione di 10 anni che era difficile a volte, anche tossica, ma era reciproca".

Agnifilo assicura alla corte che Diddy non fuggirà e ha dimostrato la sua affidabilità

Davanti alla corte martedì, Agnifilo ha argomentato per il mantenimento di Combs in libertà su cauzione fino al processo, sostenendo che non aveva intenzione di fuggire e "si era dimostrato degno della fiducia della corte".

Ha presentato alla corte i passaporti suoi e dei familiari di Combs e ha dettagliato i loro viaggi domestici da quando è iniziata l'indagine. Inoltre, Combs stava seguendo una terapia, che Agnifilo ha argomentato dimostrava il suo impegno per il cambiamento.

Agnifilo ha riconosciuto che Combs avrebbe ufficialmente affrontato le accuse il 25 marzo, dopo le perquisizioni ad alto profilo delle sue case a Los Angeles e Miami da parte delle Investigazioni sulla sicurezza interna. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di armi, munizioni, droga e una vasta collezione di olio per bambini e lubrificante, come descritto nell'indictment. L'indictment ha inoltre accusato Combs di aver usato armi da fuoco per intimidire e minacciare altri.

Entro settembre, Agnifilo si aspettava che un'indictment fosse imminente, quindi ha incoraggiato Combs a recarsi a New York. Agnifilo ha affermato di aver comunicato con i pubblici ministeri federali, informandoli della disponibilità di Combs a costituirsi.

Quando gli è stato chiesto come la squadra della difesa avrebbe garantito l'assenza di Combs dal tribunale e la comunicazione con i testimoni, come argomentato dai pubblici ministeri, Agnifilo ha risposto: "Il fattore più importante, oltre al passaporto, è che il signor Combs è arrivato a New York il 5 settembre".

Agnifilo ha promesso di ribadire gli stessi punti il giorno successivo e di continuare a fare pressioni per il rilascio di Combs dalla cauzione.

