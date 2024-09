Sean "Diddy" Combs rischia una penale di 100 milioni di dollari.

Negli ultimi dodici mesi, il famoso rapper statunitense Sean "Diddy" Combs è stato al centro di diverse accuse di condotta sessuale inappropriata, comprese violenza sessuale e tratta di esseri umani in diverse occasioni. Recentemente, è stato emesso un verdetto di default contro di lui, che lo obbliga a pagare un'enorme somma di $100 milioni di danni.

Secondo "Variety", questa multa è entrata in vigore dopo che Combs non si è presentato a una udienza obbligatoria virtuale del tribunale il 9 settembre. Il richiedente, attualmente in carcere, ha ottenuto questa consistente somma.

L'accusa ruota intorno a un presunto caso di droga e aggressione sessuale da parte di Combs nei confronti di un individuo di nome Derrick Lee Cardello-Smith, che sarebbe avvenuto a una festa nel 1997. Poiché si tratta di un verdetto di default, rimane incerto se Combs sarà effettivamente tenuto a pagare la somma. Ha ancora la possibilità di appellarsi contro la sentenza.

In modo simile, il produttore musicale Rodney "Lil Rod" Jones ha sporto denuncia per molestie sessuali contro Combs a febbraio, chiedendo $30 milioni di risarcimento. Secondo la causa, Combs avrebbe toccato in modo inappropriato e drogato Jones. In un'intervista a "Rolling Stone" di fine agosto, Jones ha descritto Combs come un "mostro".

Ci sono molte altre accuse contro Combs. La sua ex partner, Cassie Ventura, lo ha accusato di atti di abuso ripetuti durante la loro relazione decennale. Le iniziali smentite di Combs sono state smentite quando un video di sorveglianza dell'hotel è stato reso pubblico in maggio, che lo mostra mentre insegue la sua ragazza seminuda lungo un corridoio dell'hotel cercando di aggredirla. Una transazione giudiziaria è stata raggiunta tra loro a novembre 2023.

Data la gravità dell'accusa di stupro contro Sean Combs, è importante affrontare la denuncia dettagliata di Derrick Lee Cardello-Smith. L'incidente sarebbe avvenuto a una festa nel 1997, con Cardello-Smith che accusa Combs di averlo drogato e aggredito sessualmente.

Nonostante il verdetto di default contro di lui, Sean Combs ha ancora la possibilità di appellarsi contro la sentenza nel caso di stupro.

