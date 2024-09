Sean "Diddy" Combs ha subito un'escalation di accuse nell'ultimo anno, che ha portato al suo arresto.

Negli ultimi 11 mesi, il magnate della musica Sean "Diddy" Combs** è stato colpito da accuse crescenti di condotta inappropriata e aggressione sessuale, che hanno portato a 10 cause civili, un'indagine federale per traffico di esseri umani e il suo recente arresto e incriminazione.

Le autorità hanno reso noto un'indagine di tre capi contro Combs martedì, accusandolo di gestire un "impero criminale" attraverso la sua attività imprenditoriale che era coinvolto nel traffico sessuale, lavoro forzato, rapimento e decenni di abusi fisici contro le donne, tra gli altri capi d'imputazione.

Combs si è dichiarato non colpevole per ciascun capo d'imputazione: cospirazione per reati, traffico sessuale e trasporto per prostituzione. Una condanna potrebbe comportare una condanna a vita in prigione.

Varie testimoni delle presunte malefatte di Combs hanno collaborato con gli investigatori, portando a perquisizioni ad alto profilo delle proprietà di Combs a Los Angeles e Miami nel marzo scorso, secondo le autorità.

Accanto ai problemi legali di Combs, ha anche subito diversi colpi personali e pubblici in risposta alle accuse, come la revoca del suo titolo onorario dell'Università Howard e la chiave simbolica della città di New York.

Di seguito è riportata una cronologia degli eventi e delle accuse principali contro Diddy degli ultimi 12 mesi.

16 novembre 2023: l'ex ragazza di Combs, Casandra “Cassie” Ventura, ha fatto causa all'artista per stupro, abusi fisici ed emotivi, nonché per traffico sessuale, traffico di esseri umani, violenza motivata dal genere, molestie sessuali, discriminazione di genere e ambiente di lavoro ostile.

Il ricorso ha sostenuto che Combs e altri imputati avevano inflitto anni di torture emotive a Ventura e avevano tentato di gestire tutti gli aspetti della sua vita privata. Il documento presentato in tribunale federale di New York ha accusato Combs di aver aggredito e picchiato Ventura in un corridoio d'albergo nel marzo 2016, durante il quale avrebbe gettato vasi di vetro contro di lei.

CNN ha pubblicato quest'anno un video di sorveglianza dell'albergo del 2016 che mostra Combs che afferra e picchia Ventura e lancia un oggetto contro di lei nel corridoio.

17 novembre 2023: Combs e Ventura hanno risolto la causa il giorno dopo che era stata presentata. Entrambe le parti hanno rilasciato dichiarazioni secondo cui la questione era stata risolta amichevolmente. L'avvocato di Combs, Ben Brafman, ha dichiarato che la risoluzione non era un'ammissione di colpa.

23 novembre 2023: due donne hanno accusato Combs di aggressione sessuale in cause presentate nel tribunale supremo di New York, poche ore prima della scadenza della legge dello stato per i sopravvissuti adulti.

La prima donna, Joi Dickerson-Neal, aveva partecipato a un video musicale con Combs e ha sostenuto nel suo ricorso che lui l'aveva drogata e violentata nel 1991, quando era una studentessa dell'Università di Syracuse. Ha anche accusato Combs di aver prodotto e diffuso un video dell'aggressione, definito "pornografia vendicativa".

La seconda donna, Liza Gardner, ha accusato Combs e il membro del gruppo R&B Guy Aaron Hall di aggressione e aggressione sessuale nel 1990, quando aveva 16 anni. Gardner aveva presentato initially la causa in modo anonimo, ma poi l'ha modificata per includere il suo nome e ulteriori accuse.

Combs ha negato le accuse formulate contro di lui da diverse donne in un post su Instagram nel dicembre 2023, scrivendo: "Accuse disgustose sono state rivolte contro di me da individui che cercano un rapido guadagno. Voglio rendere chiaro che non ho commesso nessuno dei reati di cui sono accusato. Difenderò il mio nome, la mia famiglia e la verità".

6 dicembre 2023: una donna anonima, che si fa chiamare "Jane Doe", ha presentato una causa federale contro Combs e altri due imputati nel distretto sud di New York, accusandoli di traffico sessuale, stupro di gruppo e altri reati. Al momento dell'aggressione, nel 2003, aveva 17 anni.

Il ricorso ha sostenuto che Combs aveva guidato uno schema di traffico sessuale che coinvolgeva "coercizione attraverso droga e alcol e il trasporto su un jet privato a New York City, dove è stata violentata di gruppo dai tre imputati presso lo studio di Combs".

In un post su Instagram di dicembre, Combs ha energicamente negato le crescenti accuse contro di lui, sostenendo che gli accusatori stavano cercando di "macchiare il mio carattere, distruggere la mia reputazione e offuscare il mio lascito".

26 febbraio: Rodney "Lil Rod" Jones, ex videografo e produttore musicale di Combs, ha accusato Combs in una causa federale di racket, aggressione sessuale, traffico sessuale e "grooming".

Jones ha sostenuto che Combs lo aveva costretto a procurare e interagire con lavoratori del sesso e lo aveva minacciato. Ha anche dichiarato che Combs serviva bevande alcoliche drogate agli ospiti delle feste. Ha dichiarato di avere video e registrazioni audio di Combs e della sua troupe "impegnati in attività illegali serie", come sostenuto in un ricorso presentato in tribunale federale di New York.

L'avvocato di Combs, Shawn Holley, ha respinto le accuse, definendole "completamente inventate". Ha anche dichiarato di avere "prove schiaccianti e inconfutabili" che le affermazioni di Jones erano false.

25 marzo: squadre di agenti federali armati hanno eseguito perquisizioni ad alto profilo nelle case di Combs a Los Angeles e nella zona di Miami, utilizzando veicoli corazzati e attrezzatura tattica.

Le indagini sono state condotte dall'Ufficio Immigrazione e Dogana come parte di un'indagine in corso per il traffico di esseri umani, come ha riferito CNN all'epoca.

26 marzo: Aaron Dyer, che rappresentava in precedenza Combs, ha contestato le perquisizioni presso le residenze del produttore, definendole un uso eccessivo della forza militare.

4 aprile: Combs diventa imputato in un processo intentato contro suo figlio Christian Combs a Los Angeles. La denuncia, presentata da Grace O’Marcaigh, ex membro dell'equipaggio di uno yacht, sostiene che Christian Combs l'ha aggredita sessualmente a dicembre 2022 mentre lavorava su uno yacht noleggiato dalla famiglia Combs.

Sebbene Diddy non sia implicato nelle accuse di aggressione sessuale, viene incluso nelle richieste di responsabilità e nelle accuse di complicità.

A proposito della causa, Dyer ha dichiarato che essa contiene "menzogne inventate e fatti irrilevanti" e che avrebbero tentato di "respingere questa richiesta infondata".

17 maggio: CNN rilascia filmati dell'hotel del 2016 che mostrano Combs aggredire fisicamente Ventura. Questa rivelazione contraddice le precedenti smentite di Combs riguardo alle accuse di Ventura.

Il video, girato all'InterContinental Hotel ora chiuso di Century City, Los Angeles, mostra Combs inseguire Ventura lungo un corridoio avvolto in un asciugamano. La footage rivela Combs afferrare Ventura per il collo, costringerla a terra e calcio, e anche immagini di Combs che trascina Ventura per terra e lancia un oggetto contro di lei.

Ventura ha scelto di non commentare il video dopo la sua transazione con Combs.

Wigdor, l'avvocato di Ventura, ha detto a CNN: "Il video emotivamente distressing ha solo sottolineato il comportamento disturbante di Mr. Combs. Le parole non bastano per esprimere il coraggio e la determinazione che Ms. Ventura ha dimostrato nel rivelare questo".

19 maggio: Combs si scusa per aver aggredito Ventura nel video recentemente rilasciato da CNN. In un video di scuse, il produttore riconosce il suo "comportamento inaccettabile" e assume "la piena responsabilità" per le azioni mostrate nel filmato di sorveglianza.

"Mi sono vergognato allora e mi vergogno ora," ha aggiunto. "Ho cercato aiuto professionale. Ho iniziato ad andare in terapia e in riabilitazione e ho chiesto a Dio misericordia e grazia. Sono sinceramente dispiaciuto."

Il video di scuse è stato rimosso dall'Instagram di Combs.

Lo stesso giorno, l'avvocato di Ventura, Meredith Firetog, ha dichiarato che le scuse di Combs erano "più per se stesso che per coloro che ha ferito".

"Quando diverse donne si sono fatte avanti per accusarlo, lui ha negato tutto, suggerendo che le sue vittime erano alla ricerca di guadagno finanziario. Il fatto che si sia sentito costretto a scusarsi solo dopo che le sue ripetute smentite sono state dimostrate false dimostra la sua disperazione, e nessuno sarà ingannato dalle sue parole insincere," ha aggiunto Firetog.

21 maggio: Crystal McKinney, ex modella e vincitrice di MTV, presenta una causa federale accusando Diddy di averla drogata e aggredita sessualmente dopo un evento della Settimana della Moda Maschile a New York. All'epoca aveva 22 anni.

CNN non ha ricevuto commenti dagli avvocati di Combs in risposta alla causa.

23 maggio: April Lampros, che ha incontrato Diddy nel 1994 durante i suoi studi presso il Fashion Institute of Technology di New York, presenta una causa nel tribunale supremo di New York contro Diddy. La causa accusa Combs di aggressione sessuale, percosse, aggressione, negligenza nell'infliggere stress emotivo e violazione della legge sulla protezione delle vittime di violenza motivata dal genere.

Lampros ha sostenuto che Combs l'ha aggredita sessualmente in quattro occasioni dal metà degli anni '90 ai primi anni 2000.

CNN non ha ricevuto risposta dagli avvocati di Combs riguardo alla causa.

29 maggio: CNN riferisce che gli investigatori federali si stanno preparando per presentare le accusatrici di Combs davanti a una giuria, secondo due fonti informate sull'indagine. Questo sviluppo potrebbe segnalare un significativo aumento delle indagini del governo su Combs.

Le fonti hanno informato CNN che la maggior parte dei querelanti che avevano presentato cause contro Combs erano già stati intervistati dagli investigatori federali. Inoltre, alcuni dei querelanti stavano offrendo prove per aiutare gli investigatori.

Un rappresentante degli Investigatori della Sicurezza Interna ha rifiutato di commentare l'esistenza di una giuria durante quel periodo, ma ha confermato che l'indagine era ancora attiva.

10 giugno: Combs rinuncia alla sua chiave simbolica della città di New York dopo aver ricevuto una lettera dal sindaco Eric Adams, che esprime la sua delusione per il video che mostra Combs aggredire fisicamente Ventura.

7 giugno: Il consiglio di amministrazione dell'Università Howard revoca onorificamente il titolo di dottore conferito a Combs nel 2014, sostenendo che non è più degno del più alto onore dell'istituzione. L'università ha anche restituito la donazione di 1 milione di dollari di Combs e ha risolto un accordo di donazione di 1 milione di dollari con la Sean Combs Foundation.

3 luglio: Adria English, ex attrice di film per adulti, accusa Combs di traffico sessuale e aggressione sessuale in una causa federale presentata a New York. La causa sostiene che Combs e altri imputati hanno utilizzato English come "giocattolo sessuale per il divertimento e il guadagno finanziario degli altri" durante le feste tenute in diverse case del produttore.

La denuncia sostiene anche che Combs ha costretto English a partecipare alla prostituzione e al commercio sessuale tra il 2006 e il 2009.

Indipendentemente dal numero di cause presentate contro di lui, l'avvocato di Combs, Jonathan Davis, ha sostenuto che non ha mai commesso aggressioni sessuali o traffico sessuale in risposta alla causa.

11 settembre: La cantante Dawn Richard, ex membro di Danity Kane, presenta una causa accusando Combs di aggressione sessuale, molestie sessuali e detenzione illegale, tra gli altri reclami. Ha anche riferito di aver assistito a Combs che brutalmente aggrediva Ventura mentre erano insieme negli anni '2000.

Erica Wolff, avvocato di Combs, ha respinto le accuse in una dichiarazione a CNN e ha sostenuto che Richard era motivato da interessi monetari. "È un peccato che Ms. Richard abbia abbandonato la loro amicizia di 20 anni in un tentativo di ottenere denaro da lui", ha dichiarato in parte la dichiarazione. "Mr. Combs si basa fiduciosamente sulla verità e attende con impazienza di dimostrarlo in tribunale".

16 settembre: Combs è stato arrestato a New York City dopo che una giuria ha votato per incriminarlo per concorso in racket, tratta di esseri umani e trasporto per prostituzione.

Secondo il suo avvocato, Combs si era trasferito a New York alcuni giorni prima dell'arresto in attesa dei capi d'accusa, e le trattative per la sua resa erano in corso.

17 settembre: Un'indagine completa contro Combs è stata resa pubblica, rivelando i tre capi d'accusa contro di lui e accusando il magnate della musica di aver creato un "impero criminale" i cui membri e collaboratori si sono dedicati a vari crimini, tra cui tratta di esseri umani, lavoro forzato, rapimento, incendio doloso, corruzione e ostacolo alla giustizia.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che Combs aveva perpetrato decenni di abusi e coercizione contro donne e altri nel suo entourage per soddisfare i suoi desideri sessuali, proteggere la sua reputazione e nascondere le sue azioni. Oltre alle accuse di abusi fisici contro le donne, i pubblici ministeri hanno accusato Combs di aver orchestrato spettacoli di sesso prolungati e alimentati da droga tra le vittime e le lavoratrici del sesso, noti come "Freak Offs".

Combs si è dichiarato non colpevole in tribunale poche ore dopo la rivelazione dell'indagine. Gli è stata negata la libertà su cauzione e un giudice ha stabilito che sarebbe rimasto in custodia durante il processo, una decisione che gli avvocati di Combs hanno promesso di contestare.

18 settembre: Combs è atteso in tribunale.

Nicki Brown, John Miller, Eric Levenson, Alli Rosenbloom, Kristina Sgueglia, Lisa Respers France e Sandra Gonzalez di CNN hanno contribuito a questo report.

