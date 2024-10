Sean "Diddy" Combs avrebbe offerto "eventi di celebrazione ininterrotti" all'asta.

Un video appena venuto alla luce sta alimentando i sospetti su Sean "Diddy" Combs. Il 16 settembre, il rapper è stato arrestato e accusato di vari reati, tra cui estorsione, traffico di esseri umani, prostituzione e abuso sessuale. Si dice che abbia organizzato "feste selvagge" esplicite dove erano presenti personalità di primo piano. Un video leaked da un evento di beneficenza del 2006, ospitato dal calciatore David Beckham, mostra ora un'asta in cui Combs interrompe intenzionalmente Beckham, offrendo una festa per l'offerta più alta.

Il Daily Mail ha ottenuto questo footage, rivelando un'asta in cui Combs offre tre opzioni all'offertore con l'importo più alto: un weekend nella sua tenuta dei Hamptons, una sessione in studio con lui o una serata a New York con Combs stesso. Secondo lui, "Il tuo culo si sveglierà il mercoledì accanto a me."

Wayne Rooney offre $150,000

Nel video, il allora 21enne Rooney, una star dello sport, ha offerto $150,000 (equivalenti a circa €136,000) e ha vinto l'asta. Ha scelto la terza opzione e Combs ha promesso che Rooney sarebbe stato "un uomo cambiato" dopo aver partecipato. Combs ha ulteriormente precisato dicendo: "Quando viene a New York, probabilmente saremo cugini. Sarà una festa senza sosta con molte donne belle."

Rooney e sua moglie, visibile accanto a lui nel footage, sembravano a disagio con l'intera situazione, secondo i resoconti del Daily Mail. Si ritiene che Coleen Rooney abbia dissuaso il suo partner dall'accettare l'offerta, poiché non ha mai partecipato a nessuna festa organizzata da Sean Combs.

In custodia, Combs affronta accuse da circa 120 accusatori e gli è stata negata la libertà su cauzione. In risposta al suo arresto, l'avvocato di Combs ha rilasciato una dichiarazione a People magazine, affermando che il loro cliente è innocente e vittima di una tempesta mediatica sensazionalizzata. Combs rimane ottimista e attende con impazienza l'opportunità di presentare la sua versione dei fatti in tribunale.

