Se vi state chiedendo se i GLP-1 potrebbero avere un impatto sulle vostre emozioni, gli specialisti suggeriscono che questi potenziali elementi potrebbero essere coinvolti.

Alcuni individui che utilizzano gli inietti di semaglutide e tirzepatide, commercializzati come Wegovy e Mounjaro per la perdita di peso, hanno espresso preoccupazioni riguardo a un aumento dei sentimenti di ansia, depressione e pensieri suicidi. Ciò ha portato a un esame da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti quest'anno.

Entrambi il semaglutide e il tirzepatide rientrano nella categoria dei agonisti dei recettori GLP-1 o GLP-1 agonisti. Originariamente utilizzati per gestire il diabete di tipo 2 (come Ozempic e Mounjaro), questi medicinali stanno guadagnando popolarità per scopi di perdita di peso.

Uno studio pubblicato il 3 settembre sulla rivista JAMA Internal Medicine ha rivelato che non ci sono state differenze significative nei punteggi di salute mentale tra gli utenti di semaglutide e i non utenti, secondo il capo studio Dr. Thomas Wadden, esperto nel trattamento dell'obesità e professore di psicologia in psichiatria alla Perelman School of Medicine dell'Università della Pennsylvania. Tuttavia, l'indagine dell'FDA non ha ancora scoperto alcuna prova che indichi un aumento del rischio di pensieri suicidi.

Il legame tra questi medicinali e la salute mentale è complesso, con diversi fattori coinvolti, ha sottolineato il Dr. Davide Arillotta, medico residente nel dipartimento di neuroscienze, psicologia, ricerca farmacologica e salute infantile dell'Università di Firenze in Italia. Arillotta non era associato allo studio di settembre.

Se noti un cambiamento dell'umore durante l'uso dei medicinali GLP-1, potrebbero esserci diverse possibilità in gioco.

Effetti antidepressivi

I medicinali GLP-1 potrebbero alleviare alcuni sintomi di ansia o depressione per alcune persone, secondo il Dr. Arillotta. I recettori GLP-1 si trovano in diverse parti del cervello, dell'intestino e del pancreas, che sono tutti coinvolti nella regolazione dell'umore. Questi recettori possono influenzare il rilascio e l'attività dei neurotrasmettitori come la dopamina e la serotonina, che sono vitali per il benessere emotivo. Di conseguenza, gli agonisti dei recettori GLP-1 (RAs) sono considerati avere effetti antidepressivi. La dopamina e la serotonina sono ben note per migliorare l'umore e vengono spesso chiamate "ormoni del buonumore".

Gli studiosi suggeriscono che poiché il diabete di tipo 2 e la depressione condividono talvolta cause sottostanti, i farmaci GLP-1 potenzialmente efficaci nella gestione dei sintomi del diabete potrebbero anche migliorare i risultati della salute mentale, secondo il Dr. Peter Ueda, assistente professore e medico residente in endocrinologia all'Istituto Karolinska e al Centro per il Diabete a Stoccolma, in Svezia. Ueda non era collegato allo studio di Wadden ma ha co-autore uno studio di settembre sui farmaci GLP-1 e il loro legame con il rischio di suicidialità.

Zucchero nel sangue

I sentimenti di sbalzi d'umore durante l'uso dei medicinali GLP-1 potrebbero essere dovuti all'assunzione di cibo e bevande, ha suggerito il Dr. Amira Guirguis, professoressa di farmacia e direttore del programma MPharm all'Università di Swansea nel Galles.

Questi medicinali aiutano a regolare il livello di zucchero nel sangue, che può influire sull'umore. Fluttuazioni estreme dello zucchero nel sangue possono avere effetti negativi sull'umore e le persone con basso livello di zucchero nel sangue (ipoglicemia) potrebbero provare irritabilità o ansia. Frequenti alti e bassi legati al consumo di cibo potrebbero anche scatenare umori negativi, come suggerito da Tara Schmidt, dietista capo del Mayo Clinic Diet.

Schmidt e Guirguis non erano associati allo studio di Wadden, ma Guirguis e Arillotta hanno precedentemente studiato l'argomento dei medicinali GLP-1 e la salute mentale con il Dr. Giuseppe Floresta, assistente professore nel dipartimento di scienze farmaceutiche e sanitarie all'Università di Catania in Italia, e il Dr. Fabrizio Schifano, professore di farmacologia clinica e terapeutica all'Università di Hertfordshire nel Regno Unito.

Oltre a modificare il controllo del livello di zucchero nel sangue, questi medicinali possono ridurre i livelli di fame. Se la soppressione della fame porta a perdere nutrienti essenziali, potrebbe avere effetti negativi sulla salute e il benessere, ha spiegato Wadden.

"Essere denutriti può contribuire a un umore basso", ha dichiarato Schmidt. "Questo è probabile che influenzi qualcuno su un GLP-1 che non sta incontrando le sue esigenze caloriche e nutrizionali a causa degli effetti collaterali o della mancanza di fame".

Routine disturbata

Molte persone si aspettano una maggiore felicità, una maggiore connessione e una maggiore fiducia dopo i cambiamenti della taglia o della forma del corpo, ma potrebbero scoprire che i cambiamenti dello stile di vita sono impegnativi.

Mentre la perdita di peso assistita dalla medicina può aumentare la fiducia per alcune persone, può peggiorare i sintomi del disturbo dismorfofobico del corpo in altre, portando a un aumento dell'ansia, della depressione e dei pensieri suicidi, secondo il Dr. Amira Guirguis, professoressa di farmacia e direttore del programma MPharm all'Università di Swansea nel Galles.

Il disturbo dismorfofobico del corpo, o dismorfofobia, è caratterizzato da una preoccupazione eccessiva per un difetto immaginario o lieve nell'aspetto, come definito dall'Associazione Psichiatrica Americana.

I complimenti dopo la perdita di peso non sono sempre incoraggianti, ha fatto notare Wadden.

"L'approvazione sociale che spesso segue la perdita di peso può creare pressioni per mantenere la nuova taglia del corpo, potenzialmente incoraggiando pratiche dannose come la dieta restrictiva, l'esercizio eccessivo o l'uso prolungato dei medicinali per la perdita di peso", ha spiegato Guirguis.

In modo consapevole o inconsapevole, il cibo e il peso potrebbero servire come fattori protettivi per alcune persone, in particolare quelle che hanno subito traumi o abusi, ha sottolineato Wadden.

Despite your desire to shed pounds and feeling healthier, there might come a point where you feel exposed or vulnerable, as pointed out.

The rapid and significant weight loss that often accompanies GLP-1 medications might necessitate adjustments in other aspects of your life, such as your coping mechanisms or relationships, according to Wadden. And this shift can be overwhelming.

Before losing weight, your relationship dynamics with your partner, family, and friends might have been comfortable and steady, Wadden stated.

"Now you’ve lost it," Wadden added.

Non sono state trovate prove concrete che sostengano l'affermazione che i farmaci GLP-1 aumentano l'ansia nelle persone senza preoccupazioni preesistenti per la salute mentale, ha dichiarato Wadden. La vita è piena di sfide, ha detto.

"In qualsiasi momento, qualcuno sta vivendo stress", ha detto Wadden. "Potrebbero stare affrontando la perdita di un caro, potrebbero aver perso il lavoro o potrebbero sviluppare la depressione. Tuttavia, questo sembra essere altrettanto diffuso tra coloro che assumono i farmaci rispetto a coloro che assumono un placebo, come dimostrato dal mio studio di settembre", ha dichiarato Wadden, riferendosi allo studio.

Proteggere il tuo stato emotivo

Mentre un farmaco per la perdita di peso riduce la fame, potrebbe essere utile adottare un approccio pianificato per soddisfare i propri bisogni calorici, nutrizionali e idrici, ha suggerito Schmidt.

"Tratta questo come un programma", ha detto. "Avrò qualcosa per colazione entro le 9 del mattino e, se non ho mangiato nulla quattro ore dopo, avrò qualcos'altro".

I tuoi livelli di glucosio nel sangue fluttueranno durante il giorno, ma per mantenerli all'interno di un range sano, Schmidt consiglia di "consumare pasti bilanciati, evitare cibi e bevande ultra-processati ad alto contenuto di zucchero e mangiare a intervalli regolari".

L'esercizio regolare e l'assicurarsi di avere un sonno adeguato possono anche proteggerti dagli eventuali effetti negativi dei farmaci, ha dichiarato Wadden.

Per le persone che affrontano una depressione grave e ideazione suicida, è fondamentale monitorare i cambiamenti dell'umore quando si inizia qualsiasi farmaco, compresi i farmaci GLP-1, secondo Ueda.

Prima di iniziare i farmaci, coloro che hanno una storia di disturbo depressivo maggiore, disturbo bipolare o disturbo da stress post-traumatico dovrebbero condividere queste informazioni con il proprio medico, ha aggiunto Wadden.

Anche le persone senza una storia del genere dovrebbero mantenere una comunicazione regolare con la loro squadra di assistenza sanitaria, ha detto Wadden. Menziona qualsiasi cambiamento dell'umore al tuo professionista, indipendentemente da quanto possa sembrare lieve.

"Non affrontare la situazione da solo", ha detto Wadden. "I social media possono essere una fonte di supporto e saggezza preziosa, ma è anche importante consultare regolarmente i professionisti sanitari".

L'indagine della FDA non ha scoperto alcuna prova che suggerisca un aumento del rischio di pensieri suicidi a causa dell'uso di farmaci GLP-1 per la perdita di peso. I farmaci GLP-1, come gli agonisti del recettore GLP-1, potrebbero alleviare alcuni sintomi di ansia o depressione per alcune persone a causa del loro impatto sui neurotrasmettitori come la dopamina e la serotonina.

Leggi anche: