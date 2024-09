Se Trump ottiene la presidenza nel 2024, fa riferimento a possibili azioni legali contro i funzionari elettorali.

Trump continua ad affermare accuse di frode elettorale da parte dei Democratici nelle elezioni del 2020, dichiarando che lui, insieme al suo team legale e a studiosi, tiene d'occhio la integrità delle elezioni presidenziali del 2024.

In un post sulla sua piattaforma social Truth Social e successivamente su X, Trump ha dichiarato: "QUANDO VINCO, coloro che HANNO COMMESSO ATTI DI FRODE in modo DECEIVO saranno sottoposti alla piena forza della Legge".

Le minacce di ritorsione legale di Trump rappresentano i suoi tentativi persistenti di minare la fiducia nelle elezioni del 2024. Queste minacce sono emerse poco dopo la sua prima incriminazione nel caso di denaro per tacere a Manhattan più di un anno fa e sono aumentate da allora. Trump ha spesso fatto riferimento all'utilizzo del sistema giudiziario come arma contro i suoi avversari politici, nel caso in cui dovesse riottenere la presidenza.

Trump diffonde frequentemente teorie cospirative riguardo alle elezioni del 2020, sostenendo falsamente che ci sia stata una frode diffusa. Sabato ha ribadito: "Capisco, più di molti altri, le CHEATING e le tattiche losche adottate dai Democratici durante le elezioni presidenziali del 2020. È stato un disonore per la nostra Nazione!".

Despite Trump's consistent claims, the 2020 election was marked by high security, and he ultimately lost to Joe Biden by over 7 million votes. Regrettably, there's no concrete evidence suggesting widespread voter fraud capable of swaying the election outcome in any state.

On Sunday, Trump urged the FBI to investigate allegations of mail-in ballot fraud in Pennsylvania, a battleground state slated to distribute mail-in ballots soon. He referenced an interview conducted by former Fox News host Tucker Carlson and a so-called "election expert," claiming that a fifth of Pennsylvania's mail-in ballots were fraudulent.

Throughout the years, Trump has indulged in false accusations regarding mail-in voting and fraud, pointing to supposed examples in swing states, such as Pennsylvania, in 2020. Ironically, despite these claims, Trump's campaign introduced a new initiative in the summer of 2020 aimed at promoting absentee, mail-in, and early in-person voting ahead of the November election.

Election officials have endured an escalating barrage of threats as the 2024 elections approach. In response, elections operations have bolstered security measures in anticipation of intimidation and harassment directed at elections workers and the dissemination of fallacious information about the voting process.

Trump referenced various individuals, including lawyers, donors, and voters, in his post on Saturday. "QUANDO VINCO, coloro che HANNO CHEATATO saranno chiamati a rispondere secondo la Legge, il che significa che dovranno scontare pene detentive prolungate per garantire che simili ingiustizie non si verifichino mai più", ha scritto. "Siate avvertiti che questa reazione legale include avvocati, operatori politici, finanziatori, votanti illegali e funzionari elettorali corrotti. Tutti coloro che si sono impegnati in attività poco etiche verranno identificati, arrestati e incriminati in una misura senza precedenti nel nostro paese", ha aggiunto.

Trump stesso continua a far fronte a accuse di interferenza elettorale, derivanti dai suoi tentativi di sovvertire le elezioni del 2020. Attualmente è imputato in un processo federale a quattro capi, mentre un caso separato di interferenza elettorale contro di lui in

