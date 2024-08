Se si subisce un intervento chirurgico rapido, il colore degli occhi può cambiare in modo permanente, ma gli specialisti mettono in guardia, sottolineando i potenziali pericoli.

Lenti colorate erano okay, ma quando ho iniziato a esplorare altre opzioni, ho scoperto un tipo di chirurgia che può schiarire permanentemente il colore degli occhi.

Qualche anno fa, quando ho condiviso questa notizia con la mia famiglia, sono rimasti scioccati. "Mi hanno avvertito che era troppo rischioso, dato che si ha solo un paio di occhi," ha dichiarato Titus.

Le lenti a contatto colorate, che coprono la parte colorata dell'occhio con una lente colorata, sono state utilizzate per scopi estetici sin dagli anni 1940 - si dice addirittura che Marilyn Monroe le abbia indossate - ma la modificazione permanente del colore degli occhi è una tendenza più recente. Questa pratica è popolare in alcune parti dell'Europa da circa un decennio, ma ha guadagnato slancio negli Stati Uniti negli ultimi anni dopo che alcune persone hanno condiviso le loro strabilianti trasformazioni di colore su piattaforme di social media come TikTok e Instagram.

Procedimenti come gli impianti dell'iride sono stati approvati dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per le persone che mancano di parte o di tutto l'iride, ma nessuno è approvato per scopi estetici. Nel gennaio 2023, l'Accademia Americana di Oftalmologia ha emesso un avvertimento sui potenziali rischi di perdita della vista e complicazioni con due procedure di modifica del colore degli occhi: gli impianti dell'iride e quella che Titus ha subito, chiamata keratopigmentazione.

Tuttavia, Titus, guardando i suoi ora pallidi occhi blu-grigi nello specchio, esprime gratitudine per l'intervento.

"Adoro il risultato. Ogni mattina quando mi sveglio, è molto più facile per me," ha detto.

Il colore degli occhi di una persona deriva dall'iride, l'anello colorato che si vede attraverso la cornea trasparente. Con la keratopigmentazione, un chirurgo crea uno spazio nella cornea utilizzando un ago o un laser, quindi inietta il pigmento nella cornea per nascondere il colore originale dell'iride. La procedura non è reversibile, ma il colore può essere regolato se il paziente desidera una diversa sfumatura. Alcuni medici suggeriscono che il colore potrebbe sbiadire nel tempo e potrebbe essere necessario un ritocco.

Il chirurgo di Titus, il dottor Alexander Movshovich, ha sviluppato uno strumento chirurgico che crea un minuscolo canale nella cornea per l'iniezione.

Il processo è simile a un tatuaggio dell'occhio, ma a differenza di un artista che fa più canali nella pelle per inserire il pigmento, questa procedura richiede solo uno o due minuscoli aperture.

Il pigmento potrebbe fuoriuscire con un tatuaggio, ma non con questa procedura, secondo Movshovich, in quanto sigilla i canali.

"È in uno spazio isolato," ha detto.

La procedura può costare circa $12.000, poiché è una procedura estetica e non coperta dall'assicurazione.

'Più simile a un'arte'

Movshovich, il cui clinic di New York fornisce anche procedure oftalmologiche regolari come LASIK, interventi di cataratta e riparazioni della retina, ammette di aver avuto initially dubbi sulla sicurezza di queste procedure.

Circa un decennio fa, quando un amico francese gli ha parlato di questo approccio chirurgico, era scettico.

"Ho detto: 'Impossibile, non si può fare,' " ha detto Movshovich.

Al momento, le uniche opzioni di modifica permanente del colore degli occhi richiedevano a un medico di impiantare un'iride protesica sull'originale o di utilizzare un laser per distruggere le cellule pigmentate dell'iride per schiarirne il colore.

Qualsiasi intervento chirurgico comporta il rischio di infezione, ma questi procedimenti possono anche portare a danni alla cornea e potenziale perdita della vista, secondo l'Accademia Americana di Oftalmologia.

"Entrambi questi procedimenti erano un no assoluto per me," ha detto Movshovich.

Quando ha scoperto la keratopigmentazione, ha voluto approfondire. Movshovich è andato in Francia per osservare diverse operazioni e ha trovato la procedura intrigante, poiché si adattava ai suoi interessi fotografici e artistici.

"Sono anche un fotografo e in parte questo è essenzialmente un'arte," ha detto.

Reva Stout con il suo nuovo colore degli occhi. ## Una scelta per emergere

Nel gennaio 2023, quando l'Accademia Americana di Oftalmologia ha emesso un avvertimento contro le procedure di modifica del colore degli occhi, il dottor Ashley Brissette ha dichiarato che le preoccupazioni includevano la fuoriuscita del colore, le reazioni allergiche al colore e il potenziale rischio di infezione. Altre preoccupazioni includono la sensibilità alla luce e il danno alla cornea che può causare opacità o perdita della vista.

"Qualsiasi cosa associata agli occhi, dobbiamo essere estremamente cauti e vogliamo che le persone siano consapevoli di tutte le informazioni in modo che possano prendere una decisione che sia giusta per loro," ha detto Brissette, portavoce dell'organizzazione e professore associato di oftalmologia alla Weill Cornell Medicine e al New York Presbyterian Hospital. "In sostanza, era solo per elencare i rischi associati a queste procedure estetiche."

Uno studio del 2023 in Francia ha scoperto che la maggior parte dei partecipanti ha riportato dolore e secchezza degli occhi dopo l'intervento, insieme a bagliore e una sensazione di formicolio. Tuttavia, i sintomi sono scomparsi entro due giorni per la maggior parte delle persone. Alcune persone hanno riportato dolore e formicolio prolungati, ma la maggior parte era molto soddisfatta della procedura.

Movshovich sostiene di essere altrettanto meticoloso con la keratopigmentazione che con qualsiasi altra procedura, prestando particolare attenzione a minimizzare il rischio di infezione. Nessun paziente ha segnalato complicazioni serie legate alla procedura.

"La possibilità di un'infezione generale è minima a causa della mancanza di esposizione all'aria e viene eseguita in condizioni sterili poiché è un intervento chirurgico," ha detto.

Utilizza pigmenti di qualità medica, personalizzandoli per ogni paziente in base a consultazioni approfondite.

Le consultazioni sono affascinanti, ha detto, perché gli permettono di capire cosa spinge le persone con occhi sani a optare per l'intervento chirurgico.

Alcune persone esprimono il sentimento di non adattarsi al loro colore degli occhi naturale e desiderano un cambiamento. Circa il 5% al 10% di queste persone crede che quelli con occhi verdi o blu abbiano un vantaggio nel business, nella creatività o addirittura nella fortuna. Altri cercano una trasformazione estetica per distinguersi.

Statisticamente, solo circa il 15% al 18% della popolazione globale è benedetta con gli occhi blu o verdi.

'Mi sento me stesso'

Dalla sua settima elementare, Reva Stout ha sognato di cambiare i suoi occhi marroni scuri per avere un nuovo look. A 49 anni, questo veterano della Marina ha intrapreso un viaggio per cambiare il suo colore, dopo aver provato vari tipi di lenti a contatto, compreso un affascinante paio viola, ma si è stancata del fastidio.

Dopo aver consultato il personale dell'ufficio di Movshovich riguardo alla sicurezza ed efficacia, Stout, residente ad Atlanta, si è recata a New York.

"La gente pensava che fossi pazza. Dicevano 'Oh, mio Dio, perché lo faresti? Diventerai cieca!'", ha condiviso Stout. "Altri mostravano molto più preoccupazione di me".

La procedura per schiarire i suoi occhi marroni è durata solo 27 minuti.

"I non ho sentito alcun dolore", ha detto Stout. "È stato assolutamente senza sforzo".

Ha assunto antibiotici per prevenire le infezioni e ha portato gli occhiali da sole per alcuni giorni dopo l'intervento, ma poi la sua attenzione si è spostata fino a quando non si è vista allo specchio. La sua soddisfazione è rimasta invariata anche quando è tornata per un ritocco del colore per ottenere un aspetto più naturale. "Sono entusiasta di questo tono ora".

Titus si gode la sua esperienza, anche se lotta con l'inchiesta dell'ufficio della patente sulla legittimità del cambiamento del colore degli occhi. "Ma oltre a quello, sono soddisfatto dei risultati e non ho avuto complicazioni".

"Adesso, con il mio nuovo colore, mi sento semplicemente me stessa".

