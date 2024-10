Se si preparano correttamente le verdure, si possono trasformare nel più delizioso componente del pasto, secondo lo chef.

Cosa succederebbe se potessero risplendere luminosi al centro della scena?

I professionisti della salute e i nutrizionisti consigliano costantemente di mangiare più verdure. Tuttavia, per molte persone, questo sembra un compito difficile a causa della mancanza di entusiasmo verso le verdure o semplicemente non piacendole.

Il primo incontro di molte persone con le verdure avviene durante l'infanzia, quando vengono servite lessate. Anche se la lessatura funziona bene per alcune varietà di verdure, altre perdono il loro sapore naturale e il loro fascino in questo modo, secondo Caroline Chambers, autrice del nuovo libro di cucina "Cosa cucinare quando non hai voglia di cucinare".

Imparare ad apprezzare le verdure potrebbe significare allargare la propria prospettiva quando si tratta di prepararle, ha suggerito Chambers.

Anche se sei affezionato a una sola verdura, le piante in genere hanno un sapore migliore, se non più gradevole, quando consumate di stagione, come fa notare Chambers, basata a Carmel Valley, in California.

Per fortuna, Chambers si specializza nel rendere il cibo accattivante e delizioso senza troppi sforzi. Ha iniziato la sua carriera come caterer, poi è passata allo sviluppo di ricette. Quando le persone hanno iniziato a rimanere a casa più spesso a causa della pandemia di Covid-19, ha iniziato a condividere online ricette di verdure facili da preparare.

Trasformare le verdure nella parte del pasto che aspetti con piacere non è un processo complicato, ha assicurato Chambers.

Con un'ampia gamma di prodotti di stagione invernali ora disponibili nei negozi di alimentari, ecco come puoi innamorarti delle verdure.

Cucinare quelle verdure

Se le verdure nel tuo piatto sembrano un compito invece che un piacere, potrebbe essere a causa di una preparazione impropria, ha suggerito Chambers.

"Credo che le verdure abbiano più sapore della carne in molti casi quando sono preparate correttamente", ha aggiunto.

In autunno e inverno, la cottura in forno è uno dei metodi principali per preparare piatti di verdure deliziosi, ha detto Chambers, che condivide le ricette su Instagram e ospita il podcast "So Into That".

"Le verdure estive sono deliziose crude. Mais, fagiolini, pomodori - sono tutti meravigliosi, anche se cotti appena", ha detto. Ma per verdure come i cavolini di Bruxelles, la zucca butternut e le patate dolci, la cottura in forno esalta il loro sapore migliore.

Per cuocere le verdure in forno, impostare il forno tra i 400 e i 425 gradi Fahrenheit per circa 35-40 minuti, e fino a un'ora per la zucca, ha suggerito Chambers. La cottura a temperature più elevate give ai cavolini di Bruxelles una deliziosa caramellizzazione e dolcifica la zucca.

"Non voglio che la cottura in forno avvenga sotto i 300 gradi (Fahrenheit). Voglio 400 gradi e oltre per un minimo di 35 minuti, se non addirittura 450", ha aggiunto.

Scegliere le verdure giuste

Come fare a sapere quando le tue verdure sono cotte alla perfezione? La texture è un buon indicatore.

Una croccantezza esterna è meravigliosa, ma dovrebbe essere accompagnata da un interno tenero, ha detto Chambers. "È lì che entra in gioco la cottura ad alta temperatura. Avere la temperatura sopra i 400 gradi aiuta l'esterno a diventare leggermente croccante, dando ai cavolini di Bruxelles una croccantezza gradevole mentre l'interno rimane tenero e morbido al punto giusto", ha detto.

Chambers spesso non gira le verdure durante la cottura in forno. Invece, lascia il lato che tocca la padella diventare extra croccante. Vicino alla fine della cottura in forno, preferisce tenere la luce del forno accesa e controllare spesso.

"Non appena i bordi iniziano a diventare marroni dorati, passeranno rapidamente dal marrone dorato al bruciato", ha aggiunto.

Aggiungere sapore

Una volta che le tue verdure sono cotte alla perfezione, lasciale risplendere al centro della scena con alcune deliziose spezie.

Un po' di olio extravergine d'oliva, sale e pepe possono fare miracoli, o utilizzare salse già pronte per rendere le cene del martedì più gustose, ha suggerito Chambers. Una salsa verde, che di solito contiene una crema, un mix di erbe e limone, o il pesto già pronto possono aggiungere sapori vivaci a una vasta gamma di piatti. La pasta di harissa è facile da trovare in

Riscaldate il forno a 220 gradi Celsius. Sgocciola i ceci, ma non sciacquarli. Taglia le carote e la cipolla rossa in pezzi da 2,5 cm e mettili da parte. In una ciotola capiente, mescola i ceci, le carote e la cipolla rossa con olio d'oliva, harissa e miele. Condisci con sale grosso. Disponi le verdure su una teglia da forno e cuocile per 35-40 minuti o finché non saranno dorate e tenere. Cospargi il formaggio di capra sugli ortaggi e rimetti in forno per 5 minuti o finché non si sarà sciolto e avrà formato delle bollicine. In una ciotolina, mescola lo yogurt greco, la scorza e il succo di limone. Condisci con sale grosso. Spolverizza la miscela di yogurt, erbe fresche e noci tostate sopra gli ortaggi arrostiti prima di servirli. Copri una teglia con bordi con diversi fogli di carta da cucina, poi metti i ceci scolati sopra. Usa un altro foglio di carta da cucina per asciugarli. Tieni da parte tutti i fogli di carta usati, poi distribuisci i ceci uniformemente. Ci saranno alcuni pezzetti di pelle di ceci rimasti sulla teglia – non preoccuparti, diventeranno croccanti e gustosi. Taglia le carote diagonalmente in fette spesse 1,25 cm e trita finemente la cipolla. Metti le carote, la cipolla, l'olio, la harissa, il miele e 1 cucchiaino di sale in una ciotola con i ceci e mescola bene. Cuoci finché le carote non saranno brunite all'esterno ma morbide quando punzecchiate con una forchetta, il che richiederà circa 25-30 minuti. In un frullatore o nel robot da cucina, mescola il formaggio di capra e lo yogurt. Aggiungi la scorza e il succo di limone, insieme a un pizzico di sale. Frulla finché non sarà liscio, raschia i lati se necessario, per circa 30-45 secondi. Se la miscela è troppo spessa, aggiungi un po' d'acqua, un po' alla volta, finché non raggiungerà la consistenza giusta. Tritare le erbe e le noci. Tira fuori gli ortaggi arrostiti dal forno e mettili su una gratella per farli raffreddare. Assaggia il sapore e aggiungi altro sale se necessario. Aggiungi le erbe agli ortaggi. Metti una buona quantità di formaggio di capra montato sul fondo di una ciotola o di un piatto, poi aggiungi gli ortaggi arrostiti, seguiti da un cucchiaio di noci. Aggiungi un po' di harissa sopra se ti piace il cibo piccante.

Scorciatoia: Salta il formaggio di capra montato e cospargi semplicemente un po' di formaggio di capra sopra. Trova la zucca butternut o le patate dolci precutte in negozio e usale invece delle carote.

Alternativa al pesto: Salta la harissa e il miele e invece aggiungi un cucchiaio abbondante di pesto fatto in casa o comprato in negozio alle verdure dopo che sono state arrostite. Servire con burrata invece del formaggio di capra montato.

Preparare le verdure in modo invitante può migliorare il loro sapore e renderle più gustose, come suggerito da Caroline Chambers. Integrare più verdure nella propria dieta può contribuire positivamente alla salute e al benessere generale.

Esplorando vari metodi di preparazione, come la cottura in forno durante l'autunno e l'inverno, le persone potrebbero scoprire i loro piatti di verdure preferiti. Abbracciando la produzione stagionale, si può ottenere un'esperienza di mangiare più gradevole e nutriente.

Leggi anche: