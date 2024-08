Se sarà eletto, Takemmer promette di ridurre le tasse.

Entro la fine di settembre, l'Austria sceglierà un nuovo parlamento. Il cancelliere Nehammer ha buone possibilità di ottenere un altro mandato. Il capo del partito ÖVP sta attirando gli elettori con la promessa di ridurre le tasse.

Il cancelliere Karl Nehammer ha proposto di tagliare le tasse un mese prima delle elezioni per un nuovo parlamento. In particolare, intende alleggerire la "larga fascia di lavoratori", come ha detto a Vienna. Pertanto, vuole initially abbassare la prima aliquota dal 20% al 15%. Questa mossa beneficia particolarmente i lavoratori a basso reddito e i pensionati. Inoltre, Nehammer prevede di abolire la seconda aliquota più alta del 48% e di smettere di tassare gli straordinari. Queste idee non sono del tutto nuove; sono già state presentate nel cosiddetto "Piano Austria" presentato da Nehammer a gennaio. In Austria, i redditi annuali fino a €20.818 sono tassati al 20%, con un aumento dell'aliquota per i componenti del reddito che superano quella. I redditi fino a €12.816 sono esenti da tasse.

Il 29 settembre, l'Austria terrà le elezioni per il Consiglio Nazionale - la camera bassa del parlamento. Nehammer, che guida un governo di coalizione composto dal Partito Popolare Austriaco (ÖVP) e dai Verdi, è in testa nei sondaggi. Il partito di destra populista FPÖ è al secondo posto, mentre i Socialdemocratici (SPÖ) si trovano al terzo posto. Circa 6,4 milioni di elettori sono chiamati alle urne.

Il presidente Alexander Van der Bellen, un ex leader del partito dei Verdi, gioca un ruolo interessante. L'ottantenne ha ripetutamente sottolineato che non è tenuto a incaricare il vincitore delle elezioni di formare il governo. "Il presidente federale è pienamente autorizzato a incaricare qualcuno di formare il governo", dice l'esperto di diritto costituzionale Peter Bußjaeger dell'Università di Innsbruck. Un possibile motivo per impedire un governo guidato dall'FPÖ potrebbe essere che il capo di stato insista su un governo esplicitamente pro-U

