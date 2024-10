Se rieleto, Trump esprime la sua intenzione di revocare lo status di protezione temporanea per i migranti haitiani residenti a Springfield.

Trump ha dichiarato in un'intervista a NewsNation che vorrebbe revocare lo Status di Protezione Temporanea (TPS) per alcune persone e rimandarle nei loro paesi d'origine, pur considerandolo un'azione illegale a suo parere.

Trump ha espresso la sua intenzione di ritirare il TPS, affermando: "Assolutamente. Lo revocherei e li rimanderei nel loro paese".

I migranti haitiani a Springfield sono stati oggetto di disinformazione da parte di Trump e dei suoi alleati.

Numerosi haitiani sono entrati nel paese grazie al programma di paroli dell'amministrazione Biden-Harris, che consente ai partecipanti selezionati con sponsor Usa di entrare nel paese. Inoltre, molti haitiani sono protetti dall'espulsione grazie allo Status di Protezione Temporanea (TPS), che consente loro di vivere e lavorare negli Usa per un determinato periodo.

Molti di questi individui hanno ottenuto il TPS dopo l'ampliamento delle categorie di haitiani idonei da parte dell'amministrazione Biden-Harris a giugno. Altri, invece, risiedevano già negli Usa con il TPS prima dell'amministrazione Biden-Harris.

Chiamato in causa sulla risposta di Haiti all'eventuale revoca e al ritorno di questi individui, Trump è stato vago, limitandosi a dire: "Lo faranno".

"Sì, li accoglierebbero se li rimandassi indietro. Se li mando indietro, li accoglieranno", ha detto Trump senza fornire ulteriori dettagli.

Durante il suo mandato, il Dipartimento della Sicurezza Internazionale sotto Trump si è attivato per porre fine a diverse designazioni TPS attive da decenni.

Di recente, Trump ha diffuso teorie del complotto sulla consumazione di animali domestici da parte dei migranti haitiani a Springfield durante il dibattito presidenziale dello scorso mese, come parte della sua strategia più ampia per generare timore verso gli immigrati e rafforzare le sue politiche sull'immigrazione, comprese le espulsioni di massa.

Springfield ha subito più di 35 minacce di violenza dal 10 al 20 settembre, comprese minacce di bombe e l'evacuazione di scuole elementari e supermercati. Tali minacce hanno anche portato a chiusure negli ospedali e al passaggio alla didattica a distanza in alcuni college locali.

Le autorità locali, tra cui il sindaco di Springfield Rob Rue e il governatore repubblicano dell'Ohio Mike DeWine, hanno condannato le voci come false e dannose per la comunità. Un membro dello staff del compagno di corsa di Trump, il senatore JD Vance, è stato informato dal direttore della città di Springfield, Bryan Heck, che non c'era alcuna prova o relazione che sostenesse le accuse, come riferito da CNN.

Il sito web della città di Springfield segnala che circa 12.000 a 15.000 immigrati chiamano la contea di Clark casa, che ha una popolazione di circa 136.000 persone. La città evidenzia che gli immigrati haitiani sono presenti legalmente a Springfield.

I lavoratori haitiani contribuiscono in modo significativo all'economia di Springfield

