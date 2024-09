Se nonostante gli sforzi di Oprah Winfrey, non riesce a perdere peso, nessuno è esente da sfide simili.

Oltre ai momenti televisivi notevoli, alle interviste e ai successi, Trotter, ora dietista registrata, ricorda che Oprah Winfrey è stata famosa per un'altra cosa: la sua corporatura fisica.

Un evento significativo nel 1988 ha risuonato con molte persone quando Winfrey è apparsa nel suo show televisivo nazionale, spingendo un piccolo carrello rosso carico di 67 libbre di grasso animale - corrispondente al peso che aveva perso in quel momento. Gli spettatori erano ansiosi di vedere se avrebbe riguadagnato il peso, il metodo che avrebbe utilizzato per perderlo di nuovo e, più recentemente, se avrebbe scelto un medicinale come GLP-1 per ridurre le sue dimensioni.

Lo sguardo implacabile che Winfrey ha affrontato durante le sue trasformazioni fisiche riflette la scrutinio incontrato da molte persone, secondo la dottoressa Alexis Conason, psicologa e specialista certificata nei disturbi alimentari con sede a New York.

Una simile scrutinio deriva dalla cultura della dieta, gli fattori influenti e le credenze che plasmano le abitudini alimentari, spinti dalla pressione sociale per aderire a un determinato tipo di corpo, sostengono gli esperti.

Conason ha sottolineato: "Il desiderio di sminuire le persone, in particolare le donne, e mettere in evidenza le loro imperfezioni come mezzo per privarle del potere è stato un tactic storicamente utilizzato dai media. E questo continua ancora oggi".

La critica al corpo di Winfrey mette in evidenza l'inutilità della cultura della dieta, anche per le figure influenti a livello mondiale, sostengono gli specialisti.

Fluttuazioni di peso - la scrutinio persiste

Molte persone hanno sperimentato la pressione della cultura della dieta per perdere peso, ma spesso si glaub che l'attenzione svanirà una volta raggiunto il peso desiderato. Tuttavia, questo non accade spesso.

Che si tratti di mantenere, aumentare o perdere peso, numerosi clienti condividono con la dietista di New York Kimmie Singh che credono che il loro corpo sia sotto costante osservazione, ha detto.

"È qualcosa che è normalizzato - dai magazines ma anche dalle conversazioni casuali ai tavoli da pranzo o dai complimenti rivolti alla persona che ha perso peso", ha evidenziato Singh.

Anche se si raggiunge una taglia di corpo considerata desiderabile dalla società, gli standard sociali cambiano, esercitando pressioni sulle persone per raggiungere la figura perfetta, ha notato Trotter, che è anche un dottore in pratica infermieristica e infermiere specializzato in salute mentale con sede ad Austin, Texas.

Le falsità del peso e della statura

Collegato a questa ossessione per i corpi degli altri ci sono due idee dannose: che il peso sia sotto il controllo individuale e che la taglia del corpo sia legata al valore morale, ha sostenuto Conason.

"C'è una narrazione culturale che è moralmente debole abitare un corpo più grande. Ci sono numerosi associazioni negative legate alla corporeità, come pigrizia, mancanza di intelligenza, mancanza di motivazione, mancanza di cure personali e mancanza di disciplina", ha sottolineato.

Credere in queste associazioni giustifica la discriminazione e la crudeltà che le persone mostrano verso coloro che hanno corpi più grandi, secondo Conason.

"Tutto torna alla fallacia della responsabilità personale riguardo al peso e alla taglia del corpo, l'idea che se si lavora abbastanza duramente, si può raggiungere l'ideale culturale di magrezza e essere accettati", ha aggiunto.

Questa percezione del peso e dell'accettazione non è accurata, ha sostenuto la dottoressa Chika Anekwe, medico specializzato in obesità al Massachusetts General Hospital Weight Center e instructor di medicina alla Harvard Medical School di Boston.

Mentre alcune persone sono biologicamente resistenti all'obesità, altre possono apportare sostanziali cambiamenti nello stile di vita e ancora lottare per mantenere la perdita di peso, ha argomentato. Inoltre, il peso delle persone è sempre più influenzato da fattori esterni come l'accesso al cibo, le opportunità di attività fisica e le risorse sanitarie, ha sottolineato Anekwe.

Una meta-analisi del 2019 ha rivelato che l'80% circa del peso perso viene riacquistato dopo cinque anni.

"Se le persone potessero autonomamente determinare il loro peso, la taglia o la forma del corpo, non avremmo un'industria della cultura della dieta così fiorente", ha concluso Anekwe.

'Metodi morali' per perdere peso

Anche quando le persone sembrano perdere peso, potrebbero ancora giocare il gioco della cultura della dieta.

La popolarità crescente dei medicinali GLP-1, originariamente prescritti per il diabete ma ora utilizzati per la perdita di peso, ha popolare l'idea che un corpo più piccolo sia una questione di scelta personale, ha osservato Conason. Ha anche menzionato che offre un'altra opportunità per la società di criticare come le persone perdono peso.

"C'è un'intensa curiosità, addirittura una violazione dei regolamenti HIPAA, quando si tratta di medicinali GLP-1", ha notato Trotter, riferendosi alla legge federale che regola la divulazione delle informazioni mediche.

Nella gerarchia sociale di ciò che viene considerato il 'metodo più morale' per perdere peso, i medicinali si classificano vicino al fondo, ha sottolineato Bri Campos, coach dell'immagine corporea di Paramus, New Jersey.

"A meno che non si faccia parte del 5% di persone che possono mantenere un deficit calorico per un periodo prolungato (oltre cinque anni), aumentare l'attività fisica e mantenere la perdita di peso, i tuoi sforzi per perdere peso non ammontano a nulla", ha detto Campos.

Reazioni simili sono emerse con celebrities come Lizzo, Kelly Clarkson e Winfrey - i loro corpi hanno segnalato la perdita di peso, scatenando intense speculazioni su come l'hanno realizzata.

"C'è così tanta diffidenza verso le persone di taglia grande in generale", ha notato Singh. "Le persone cercano freneticamente opportunità per esporre e umiliare le persone in sovrappeso, sperando di beccarle in flagrante mentre si abbandonano ai piaceri".

Le persone godono nel sentirsi superiori a coloro che si astengono dai piaceri, ha suggerito Conason. Inoltre, alcune persone affrontano critiche per l'utilizzo di metodi per perdere peso che la società considera indulgenti, secondo Singh.

Che si tratti di provare diete alla moda, utilizzare medicinali GLP-1 per perdere peso o sottoporsi a chirurgia bariatrica, evidenzia semplicemente la nostra perpetua inadeguatezza di fronte alle aspettative della cultura della dieta, ha spiegato.

L'obiettivo potrebbe essere quello di far sentire le persone insignificanti

Date le difficoltà che la maggior parte delle persone incontra nel guadagnare l'accettazione sociale per i loro corpi naturali, nel mantenere a lungo termine la perdita di peso con diete rigorose o nell'affrontare la scrutinio per l'utilizzo di metodi alternativi di perdita di peso, qual è allora lo scopo della cultura della dieta?

Una spiegazione plausibile è che la cultura della dieta serve a mantenere gli squilibri di potere.

Gli uomini di successo vengono spesso giudicati in base ai loro risultati, non all'aspetto fisico, ma non è sempre vero, ha fatto notare Conason.

Winfrey, una figura globale influente, è stata comunque sottoposta a scrutinio del corpo - un promemoria per le donne influenti che la loro taglia, le scelte di abbigliamento, i tagli di capelli e l'aderenza agli standard di bellezza continuano a plasmare il loro valore, ha aggiunto.

Campos racconta storie di donne, transgender e non binarie che cercano la sua guida sui problemi dell'immagine corporea. Sono professionisti di successo nei campi della scienza, della tecnologia e del diritto o hanno frequentato università prestigiose, ma ancora lottano con l'idea che i loro risultati sono oscurati dalle percezioni degli altri sul loro corpo, ha detto.

“Lo sappiamo grazie a Oprah, grazie ai Kardashian, grazie a tutti questi individui che persistono nell'inseguire gli ideali di bellezza occidentali. È un mito che si raggiunga mai un punto di sicurezza”, ha concluso Campos. “C'è sempre qualcos'altro a cui mirare. Se non è il peso, sarà l'invecchiamento, c'è sempre qualcosa.”

Smettere di parlare dei corpi degli altri

Liberarsi dalla morsa della cultura della dieta non è un compito facile, ma può iniziare con diventare più consapevoli del suo impatto su di te, ha suggerito Conason.

“Più comprendiamo cosa sia la cultura della dieta, cosa sia lo stigma del peso, come si manifesti nelle nostre vite, più siamo in grado di osservarlo e metterlo in discussione, invece di assorbirlo meccanicamente”, ha spiegato.

È anche fondamentale riconoscere che i corpi degli altri non dovrebbero mai diventare un argomento di discussione - anche se si crede che parlare del loro dimagrimento sia un complimento, ha aggiunto Conason. E commentare sui corpi dei celebrity non rende tali osservazioni più accettabili.

I commenti negativi e le critiche che fai sul corpo degli altri influenzano anche la tua percezione di te stesso, ha sottolineato Conason.

“Oprah potrebbe non ascoltare quello che dicono i miei amici o i social media su di lei, ma le persone nella mia vita molto spesso lo fanno”, ha detto. “Fa male alle persone comuni nella nostra vita che potrebbero avere corpi più grandi, che potrebbero o non potrebbero utilizzare il GLP-1, che potrebbero o non potrebbero lottare con i disturbi alimentari”.

