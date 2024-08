- Se le circostanze lo permettono, si sforzerà di candidarsi nuovamente al Comitato economico e sociale.

A partire dal 16 agosto, Tom Neuwirth (35), noto anche come la sua alter ego artistica Conchita Wurst, parte alla ricerca delle migliori band tribute. Si siede sul trono di giuria in "The Tribute - The Show of Music Legends" di Sat.1, affiancato da Yvonne Catterfeld (44) e Bertram Engel (66). Inoltre, il cantante e batterista di Udo Lindenberg (78), nonché Peter Maffay (74), si uniscono al musicista austriaco per valutare 12 band cover. La trasmissione inizia il 16 agosto (ore 20:15), con gli episodi disponibili su Joyn una settimana prima.

In un'intervista a spot on news, il cantante parla delle sue aspettative per le band tribute, dell'estate perfetta, del possibile ritorno all'Eurovision e della sua motivazione personale. Condivide anche le sue esperienze dal suo debutto come attore in "Luziwuzi".

Nel programma, stai cercando le migliori band cover. Nonostante tu abbia già sperimentato con le cover, con quale artista vorresti collaborare su uno dei loro brani?

Tom Neuwirth: Cher è la mia prima scelta, anche se non abbiamo mai avuto una connessione in passato. Ha twittato qualcosa su di me, quindi ora siamo basically migliori amiche, giusto? Adorerei lavorare su una versione al piano di "Believe", che è sempre un successo tra il pubblico.

Quali sono le qualità che rendono una band cover eccezionale e come possono trovare il giusto equilibrio tra autenticità e catturare l'essenza dell'originale?

Neuwirth: Questa è una domanda difficile. Devi essere autentico, ma incorporare anche il tuo stile e personalità è fondamentale. Connettersi emotivamente con il pubblico e portare il tuo tocco unico è la chiave. Se mimicchi solo l'originale, potresti eseguire una copertura perfetta. Ma per eccellere veramente, trova la tua voce nell'opera di un altro artista.

Sono passati dieci anni dalla tua vittoria all'Eurovision. Preferiresti competere oggi o apprezzare il tuo ruolo di pioniere della diversità?

Neuwirth: Tutto accade come deve accadere, e sono eternamente grato per il privilegio di quel momento. Sono contento delle vite cambiate e dei momenti condivisi all'interno della comunità. Tuttavia, non posso fare a meno di sentire lo spirito competitivo quando vedo Loreen vincere di nuovo. Se la canzone e la visione giuste si materializzano, ci darei un'altra possibilità. Ma per ora, rispetterò ciò che è accaduto e continuerò ad aspettare il mio momento.

L'era dell'Eurovision è stata emotivamente impegnativa, con lampi di stress che sono apparsi negli intervisti. Nonostante la tua presenza sul palco senza problemi, la tua vita personale è rimasta piena di sfide. Come sei cresciuto da allora e ti senti meglio ora?

Neuwirth: Assolutamente, sto fiorendo ora. L'età e la saggezza hanno giocato un ruolo, soprattutto considerando che avevo solo 25 anni. La mia curva di apprendimento è stata ripida, ma ora gestirei le cose in modo diverso. Assumersi la responsabilità delle proprie azioni e crescita è fondamentale. Mi appoggio ai miei amici, alla mia famiglia e al mio spirito intraprendente nei momenti difficili.

Puoi ricordare una situazione specifica in cui avresti voluto agire diversamente?

Neuwirth: La mancanza di esperienza professionale e l'eccessivo ego mi hanno ostacolato allora. Non avevo la sicurezza di affermarmi nelle decisioni aziendali e musicali. Ora ho un senso di sé più forte e sono meno turbato dall'ego. Apprezzo le sfide e la riflessione su me stesso.

Parlando di un altro brano: tre anni fa hai pubblicato il soleggiato "Malibu", che ancora mette un sorriso sui volti delle persone nelle giornate estive calde. Scrivi versi su escursioni in spiaggia e romance estivi. Quanto risuona questa canzone con le tue vibrazioni estive attuali?

Neuwirth: (Ride) Non ho ancora raggiunto la spiaggia, ma spero di farlo questa stagione. Sono un po' un appassionato di spiagge. I miei amici spesso dicono: "Non posso passare due settimane sdraiato sulla spiaggia". A cui rispondo: "Sì, posso". Posso facilmente trascorrere due settimane con un libro, senza muovermi di un pollice. È quello che sto davvero aspettando.

Hai anche debuttato come attore quest'anno in uno spettacolo. È stato un piacere per te? Ti piace scoprire nuovi strati di te stesso?

Neuwirth: Assolutamente. Adoro la scoperta di sé e l'opportunità di lavorare con talenti incredibili che hanno padroneggiato l'arte e mi hanno insegnato così tanto. Pensavo di essere piuttosto spingente sui limiti, soprattutto sul palco. Ma poi ho capito che recitare richiede ancora più apertura e rilassamento. Interpretare un personaggio non dovrebbe essere solo una questione di mettersi in mostra, ma di essere il più autentici possibile. Soprattutto per il teatro. Non puoi affidarti alle prove, poiché l'altro attore potrebbe sorprenderti con qualcosa di diverso. L'apertura e l'adattabilità che ho acquisito recitando, le applico a tutte le esibizioni, e mi ha aiutato a conoscermi meglio. È veramente ispi

