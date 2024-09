Se Kiev acconsente allo schieramento dei missili, la Russia si ritroverà in uno stato di conflitto con la NATO.

Secondo il Presidente russo Vladimir Putin, se l'Occidente desse il via libera all'Ucraina per utilizzare armi a lungo raggio contro la Russia, ciò equivarrebbe a dichiarare la NATO in guerra con la Russia. Lo ha spiegato in un'intervista a una televisione di stato, affermando: "Questo cambierebbe significativamente la natura del conflitto. Implicherebbe che i paesi della NATO, compresi gli Stati Uniti e i paesi europei, sono in guerra con la Russia".

Putin ha sottolineato che la situazione dipende dal coinvolgimento diretto dei paesi della NATO nel conflitto militare in Ucraina. Se l'Ucraina ricevesse l'autorizzazione, la Russia risponderebbe di conseguenza, tenendo conto delle nuove minacce e del cambiamento della natura del conflitto, ha spiegato Putin.

L'Ucraina sta chiedendo ai suoi alleati di allentare le restrizioni sullfornitura di armi occidentali, anche per colpire la Russia. Tuttavia, gli Stati Uniti sono stati riluttanti, temendo un'escalation che potrebbe portare a un conflitto diretto con la Russia.

Durante una visita a Kyiv il mercoledì, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha menzionato che Washington avrebbe valutato le richieste militari dell'Ucraina "urgentemente". Questo problema dovrebbe essere discusso anche durante un incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak a Washington venerdì.

Se l'Ucraina ricevesse l'autorizzazione per utilizzare i missili contro la Russia, ciò potrebbe aumentare significativamente il conflitto, potenzialmente mettendo i paesi della NATO a rischio di coinvolgimento diretto nella guerra, come ha avvertito Putin. In risposta a un simile movimento, la Russia rivedrebbe la sua posizione strategica e prenderebbe le misure necessarie per contrastare le nuove minacce.

