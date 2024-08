Se il ciclista colpisce un' auto con la testa giù

In sella a una bicicletta da corsa, una posizione più bassa può aiutare a procedere più velocemente. Tuttavia, è sempre importante tenere d'occhio il traffico. Lo dimostra una sentenza della corte in un caso unico di tamponamento posteriore.

Un ciclista deve assumersi la piena responsabilità di un incidente se questo è avvenuto a causa della sua posizione del capo abbassata. Lo conferma una sentenza del Tribunale Regionale di Naumburg, come evidenziato dal Gruppo di Lavoro Diritto del Traffico dell'Associazione Tedesca degli Avvocati (DAV) (Caso No.: 9 U 74/23).

Il caso: un autista si era fermato sulla destra della strada per fare una telefonata. Un ciclista è entrato in collisione con il veicolo fermo. Il ciclista ha sostenuto che a causa della fatica aveva sollevato briefly la testa e aveva notato il veicolo del convenuto - ma poi aveva abbassato la testa di nuovo e non aveva notato che l'auto era ferma. È stato ritenuto unicamente responsabile dell'incidente. Ha fatto appello alla decisione, ma senza successo.

Il ciclista praticamente cieco, la corte decide

La corte ha stabilito che il ciclista aveva violato il dovere di vigilanza. Avrebbe dovuto monitorare costantemente la situazione del traffico, invece di sollevare briefly la testa. Un ciclista da corsa che è praticamente cieco a causa di una posizione del capo abbassata dovrebbe viaggiare alla velocità di 0 km/h, poiché la distanza che può essere trascurata è di 0 metri, hanno dichiarato i giudici.

Pertanto, il ciclista non solo ha violato il dovere di vigilanza, ma anche il dovere di cura nel rispetto del codice della strada. Anche un ciclista da corsa deve prestare attenzione a come si comporta il veicolo percepito a distanza mentre continua a pedalare. Se il ciclista avesse tenuto la strada sotto controllo, avrebbe notato che il suo avversario era fermo e costituiva un ostacolo. Il rischio intrinseco dell'auto è stato completamente oscurato dal comportamento scorretto del querelante, e ha dovuto assumersi la piena responsabilità e coprire i danni da solo.

Riguardo alle procedure: il Tribunale Regionale ha respinto la causa. Il ciclista ha presentato un appello. Il Tribunale Regionale, come istanza successiva, ha deciso nella sua sentenza che l'appello non aveva alcuna prospettiva di successo.

