Se i lavoratori portuali dovessero scioperare a lungo, aspettatevi che le banane, l'alcol, il cioccolato e le ciliegie siano scarse.

Le imprese hanno tenuto d'occhio con ansia la scadenza del 12:01 di martedì, senza alcun segno di progresso nel raggiungere un accordo per evitare uno sciopero di decine di migliaia di lavoratori portuali. Molte aziende stanno facendo tutto il possibile per prepararsi a un eventuale stop, ma ci sono limiti.

Non ha senso, a livello finanziario o logistico, trasportare molti dei beni che arrivano ai porti della East Coast attraverso rotte alternative o per via aerea. Ciò significa che gli Stati Uniti potrebbero riscontrare scarsità di prodotti come cioccolato, alcolici, frutti popolari come banane e ciliegie e alcuni modelli di veicoli se lo sciopero dovesse protrarsi a lungo. I prezzi dei beni ancora disponibili potrebbero aumentare di conseguenza.

Gli acquisti natalizi rimangono invariati

La buona notizia è che i vostri acquisti natalizi potrebbero non essere così colpiti come temete. In genere, il 70% dei beni che i negozi riforniscono per le festività è già stato spedito attraverso i porti a questa época dell'anno. A causa della minaccia di sciopero, questa percentuale è ancora più alta quest'anno.

Come ha dichiarato Jonathan Gold, vice presidente della catena di fornitura e della politica doganale della National Retail Federation a CNN, "Il picco della stagione degli acquisti si verifica solitamente da luglio a inizio novembre. Hanno sicuramente anticipato i tempi quest'anno, iniziando a fine maggio o inizio giugno".

Gold ha ammesso che non tutti i beni che i negozi pianificano di offrire ai clienti per le festività sono ancora arrivati. "Ci sono limiti a ciò che si può importare in un dato momento", ha detto. La federazione del commercio al dettaglio e i suoi membri sono preoccupati per quanto tempo ci vorrà per recuperare anche da uno sciopero breve.

"Un giorno di fermo richiede tre o cinque giorni per riprendersi", ha detto. "Più a lungo va avanti, peggio è". Ha detto che l'ultima importante disputa sindacale ai porti della West Coast, uno sciopero di 11 giorni dei lavoratori sindacati nel 2002, ha richiesto sei mesi per tornare alla normalità.

Banane, banane, banane

La maggior parte dei beni natalizi può essere immagazzinata nei magazzini o nei container per mesi. Tuttavia, i prodotti deperibili come frutta e verdura attraversano i porti e non possono essere immagazzinati per lunghi periodi. Il miglior esempio di questo sono le banane, il frutto più popolare negli Stati Uniti.

La maggior parte delle banane consumate negli Stati Uniti è importata e 1,2 milioni di tonnellate di banane passano attraverso i porti rappresentati dall'ILA. Più di un quarto del consumo di banane negli Stati Uniti passa attraverso questi porti, secondo le figure dell'American Farm Bureau.

Tuttavia, anche altri importati sono a rischio, come il 90% delle ciliegie importate e una parte significativa di altre frutta. Anche se ci sono fonti domestiche di questi prodotti, come le ciliegie del Michigan e degli stati della West Coast, c'è una maggiore domanda del prodotto di quanto possano soddisfare i produttori statunitensi.

Specialità alimentari come cioccolato e carni europee sono anche a rischio di esaurimento rapido.

I consumatori che apprezzano i prodotti importati ne saranno colpiti e questi diventeranno almeno più costosi.

Le materie prime utilizzate dai produttori alimentari statunitensi, come cacao e zucchero, passano anche attraverso i porti e sono a rischio di essere colpiti. Gli ingredienti per il cioccolato di Halloween sono già arrivati, ma non dovrebbero influire sulla produzione per Natale. Tuttavia, la produzione per i primi mesi dell'anno successivo potrebbe essere influenzata, a seconda della durata dello sciopero, rendendo difficile trovare caramelle per la festa di San Valentino.

Bevi mentre puoi ancora

Gli bevitori americani hanno molte opzioni domestiche se vogliono bere qualcosa. Tuttavia, molti preferiscono importati dall'Europa, dall'America del Sud o dai Caraibi, come birra tedesca, vino francese, whisky scozzese e irlandese o rum e tequila.

Le bevande e gli spiriti importati sono prodotti principali gestiti dal Porto di New York e New Jersey, il più grande porto che potrebbe essere chiuso da questo sciopero e il terzo più grande del paese.

"Questo potenziale sciopero arriva nel peggior momento possibile", ha dichiarato Chris Swonger, CEO del Distilled Spirits Council, a CNN. "Ci stiamo preparando per il periodo di vendita più importante dell'anno per gli spiriti, in vista delle festività. Anche un giorno di sciopero potrebbe avere conseguenze significative".

Mentre Swonger ha detto che i suoi membri hanno fatto anche spedizioni anticipate rispetto alla scadenza dello sciopero, ha ammesso che non sono riusciti a importare tutto ciò di cui hanno bisogno per il resto dell'anno.

"Potresti vedere un impatto nel negozio di liquori entro un mese, a seconda dell'inventario", ha detto.

Inoltre, il 18% della birra consumata negli Stati Uniti è importata, così come il 25% al 33% del vino e quasi tutto il rum. Molti di questi importati passano attraverso i porti della East e Gulf Coast.

Trovare l'auto che si vuole

La buona notizia è che l'offerta di nuovi veicoli negli Stati Uniti è quasi tornata ai livelli pre-pandemici, secondo Cox Automotive, con la maggior parte dei marchi europei che hanno un'inventario superiore alla media del settore.

"Nel breve termine, i consumatori e i concessionari non sentirebbero alcun impatto da uno sciopero dell'ILA", ha dichiarato Erin Keating, analista esecutivo di Cox.

Tuttavia, anche un inventario sano è solo di due o tre mesi di veicoli, con i veicoli popolari che hanno un'offerta più breve. Uno sciopero a lungo termine potrebbe esaurire questo inventario.

I produttori europei non possono dire quanto saranno colpiti in questo momento.

"È molto difficile per noi anticipare l'impatto", ha dichiarato il portavoce di Volkswagen Mark Gillies a CNN. "Anche se lo sciopero dura solo un giorno o due, arrecherà ritardi".

Qualche anno fa, la scarsità di veicoli nuovi prodotti e il conseguente aumento dei prezzi erano dovuti alla mancanza di componenti essenziali necessari per la loro assemblea. Questa situazione era dovuta a carenze nell'offerta. Purtroppo, potenziali dispute sindacali potrebbero ripresentare questi problemi, influenzando l'offerta di pezzi di ricambio, non solo da fonti locali, ma anche da mercati esteri come l'Europa e l'Asia. È importante notare che anche se un costruttore di automobili riesce a procurarsi la maggior parte dei pezzi necessari attraverso i porti, non può comunque completare un'auto con solo il 99% dei suoi componenti.

Chris Frey, responsabile senior dell'intelligenza aziendale per Cox, ha dichiarato: "Con gli impianti di produzione situati nella regione del Midwest, diverse strutture potrebbero risentire delle conseguenze delle loro tattiche operative - sia che adottino la consegna just-in-time o che mantengano scorte". In generale, l'industria automotive dipende heavily da una catena di fornitura ben oliata e altamente coordinata. I problemi all'interno di questo sistema complesso possono portare a rapide e dolorose conseguenze".

