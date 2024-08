- Se eletta, Kamala Harris esprime l'intenzione di includere repubblicani nel suo gabinetto.

Kamala Harris si trova seduta a un tavolo semplice nella città americana di Savannah, in Georgia - ma nonostante l'ambiente modesto, tutti gli occhi sono su di lei. La candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti, dopo la sua nomina, ha difeso gli réussite dell'amministrazione del presidente Joe Biden durante il suo primo intervento televisivo e ha chiamato per un reboot politico. "A mio parere, ciò di cui gli americani hanno bisogno è un nuovo inizio e un percorso diverso dall'ultimo decennio", ha detto.

Durante l'intervista di quasi un'ora con CNN, non ci sono stati errori gravi. Tuttavia, la 59enne ha anche perso alcune opportunità di guadagnare punti. Il suo rivale per la presidenza il 5 novembre, Donald Trump, ha reagito con una sola parola sulla sua piattaforma Truth Social: "Noioso".

L'intervista congiunta con il suo compagno di corsa Tim Walz ha servito come prova per la democratica. Registrata durante un tour elettorale in Georgia e trasmessa poco dopo, Harris ha fallito nel fare una forte entrata. La giornalista Dana Bash ha chiesto a Harris dei suoi piani per il suo primo giorno in ufficio. Harris è stata vaga, rispondendo che voleva rafforzare la classe media.

Kamala Harris difende i cambiamenti di politica

Durante la conversazione, Harris ha dovuto spiegare perché aveva cambiato posizione su determinati problemi, come il fracking. Harris una volta si opponeva all'estrazione di gas naturale attraverso il fracking, ma ora afferma: "Non proibirò il fracking". Si tratta di uno dei problemi su cui Trump attacca ripetutamente Harris, insieme all'immigrazione. Harris ha anche dovuto difendere la sua performance come vicepresidente degli Stati Uniti in questo settore durante l'intervista.

Ha inoltre annunciato che, se avesse vinto le elezioni, avrebbe voluto un repubblicano nel suo gabinetto. "Mi restano 68 giorni prima delle elezioni, quindi non voglio mettere il carro davanti ai buoi", ha detto Harris durante l'intervista. Pensa che sia cruciale per le decisioni importanti avere persone al tavolo che hanno prospettive e esperienze diverse. "E credo che sarebbe utile per il pubblico americano avere un membro del mio gabinetto che è un repubblicano".

"Prossima domanda, per favore."

Harris ha liquidato i commenti di Trump sulla sua identità come donna afroamericana come "la solita solfa consumata" - "Prossima domanda, per favore". Harris è la prima donna, la prima persona di colore e la prima persona di discendenza asiatica a prestare giuramento come vicepresidente degli Stati Uniti. La sua etnia e il suo genere non sono quasi mai problemi nella sua campagna - come dimostrato dalla sua breve risposta durante l'intervista. Trump attacca spesso la democratica in modo sessista e razzista.

Per Harris c'è molto in gioco. Anche se ha dato interviste televisive come vicepresidente degli Stati Uniti, alcune potrebbero non essere state ben accolte. Tuttavia, ha ricevuto elogi per un'intervista seguita al disastroso dibattito televisivo di Biden contro Trump di giugno. Harris non solo è apparsa composta, ma ha anche sostenuto fermamente il suo capo. Ha ribadito la sua difesa di lui nell'intervista attuale, rendendo chiaro che non aveva rimpianti per averlo fatto.

Sono passati più di un mese da quando Biden si è ritirato dalla corsa presidenziale - Harris si è appoggiata a apparizioni coreografiche e ha abilmente evitato le domande critiche dei media. La critica a questo approccio non è venuta solo da Trump e dai suoi sostenitori. L'intervista di CNN ha offerto a Harris l'opportunità di presentare il suo messaggio - e non solo discutere le politiche di Biden.

Harris è stata vaga in molti aspetti e è sembrata fiacca a volte, ma ha offerto un divertente scorcio del giorno in cui ha appreso del ritiro di Biden dalla corsa. "La mia famiglia era in visita, compresi i miei giovani nipoti, e stavamo facendo i pancake", ha detto Harris. I suoi nipoti hanno chiesto: "Posso avere altro bacon?" Quando voleva giocare con la sua famiglia, il telefono ha squillato all'improvviso e Biden l'ha informata dei suoi piani.

La candidata nota per le sue vedute liberal ha scelto CNN, un network generalmente favorevole ai democratici, per la sua intervista. Harris è stata intervistata da Bash, che ha co-moderato il dibattito Biden-Trump con Jake Tapper e è una giornalista politica esperta. Trump di solito concede interviste, spesso a network come Fox News che lo sostengono fortemente. Ha l'abitudine di non rispondere completamente alle domande.

La corsa alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti si annuncia serrata

Il compagno di corsa di Harris, Tim Walz, ha avuto un ruolo più piccolo nell'intervista, come previsto. Il governatore del Minnesota ha risposto a una domanda sugli errori nel suo curriculum militare dicendo: "La mia grammatica non è sempre precisa". Walz, 60 anni, ha un migliore tasso di approvazione rispetto al compagno di Trump, J.D. Vance. Tuttavia, i candidati alla vicepresidenza negli Stati Uniti di solito non influenzano significativamente le elezioni presidenziali.

L'elezione sembra essere molto combattuta tra Harris e Trump. Dopo il ritiro di Biden, i numeri dei democratici sono migliorati, ma il loro vantaggio nei sondaggi nazionali cade entro il margine di errore, il che lo rende di scarsa rilevanza. In definitiva, le elezioni presidenziali degli Stati Uniti saranno decise dagli cosiddetti stati oscillanti, dove non è chiaro se i democratici o i repubblicani vinceranno. Qui, Trump e Harris sono testa a testa in alcuni sondaggi.

