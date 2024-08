Se avete dei dubbi su eventuali errori medici, potete prendere le misure appropriate.

Errori sanitari possono verificarsi, anche con professionisti medici. Se, come paziente, subisci danni come conseguenza, potresti avere un caso per risarcimento. Ecco cosa devi sapere:

1. Spetta a te provare l'errore

In genere: In caso di errori sanitari, spetta al paziente provare che il medico ha commesso un errore e che questo errore ha causato danni alla salute. Questa esigenza è spiegata sul portale "gesund.bund.de".

Provare un errore sanitario può essere difficile. Gli errori medici sono spesso difficili da dimostrare, come dichiarato sul portale. Dopotutto, i problemi di salute possono avere diverse cause.

2. La tua assicurazione sanitaria è il tuo punto di riferimento

Di conseguenza, diventa necessario un parere medico esperto quando si sospetta un errore sanitario. Per ottenerlo, puoi rivolgerti alla tua assicurazione sanitaria. In tali situazioni, è prevista l'assistenza gratuita - a condizione che abbia pagato le cure, come dichiarato dal centro dei consumatori.

Due passaggi che puoi fare per prepararti:

Crea un registro: Documenta la tua prospettiva del trattamento. Cosa ha detto o fatto il medico? Questa informazione può essere registrata in un registro. È utile annotare i partecipanti, i luoghi, gli eventi e i possibili testimoni, insieme alle date, come suggerito da "gesund.bund.de".

Richiedi i documenti: Ottieni i tuoi registri di trattamento da tutti i medici coinvolti. Questi registri possono fornire informazioni sul trattamento dalla prospettiva del medico. Puoi richiederli tu stesso o attraverso la tua assicurazione sanitaria, a condizione che tu abbia firmato una rinuncia alla riservatezza.

La tua assicurazione sanitaria esaminerà questi documenti, ne richiederà altri se necessario. Se l'assicurazione sanitaria sospetta anche un sospetto giustificato di un errore sanitario, può commissionare un esperto medico per fornire una valutazione. Questo servizio è gratuito, come dichiarato dal centro dei consumatori.

Il rapporto dell'esperto fornisce un'analisi se ci sono danni alla salute e se la causa è un errore sanitario. L'assicurazione sanitaria formulerà quindi una dichiarazione finale, che servirà da base per ulteriori azioni legali.

3. La via alternativa: le associazioni mediche regionali

Un altro modo per indagare un sospetto errore sanitario è quello di passare attraverso le associazioni mediche regionali, che hanno stabilito comitati esperti e organismi di mediazione per questo scopo. Il punto di contatto appropriato può essere trovato sul sito web "aerztekammern-schlichten.de".

Per avviare questo processo, è necessario presentare una domanda. Le associazioni mediche regionali offrono moduli a tale scopo. Anche qui: il processo è gratuito. Alla fine, viene emesso un parere se si è verificato un errore sanitario dopo valutazione medica e legale.

4. Secondo il rapporto dell'esperto, si è verificato un errore sanitario - è necessario un avvocato specializzato in diritto sanitario

A questo punto, è il momento di coinvolgere un avvocato specializzato in diritto sanitario per inseguire le richieste di risarcimento. Questo secondo il centro dei consumatori. È importante notare che le richieste di risarcimento solitamente scadono dopo tre anni. Questo periodo inizia alla fine dell'anno in cui diventi consapevole del possibile errore sanitario.

Capire i tuoi diritti è cruciale se sospetti un errore sanitario. Secondo le norme sulla salute e sulla sicurezza, i professionisti sanitari hanno l'obbligo di cura verso i loro pazienti. Se hai raccolto prove che suggeriscono una violazione della salute e della sicurezza nel tuo trattamento, sarebbe prudente cercare consiglio legale da un avvocato specializzato in diritto sanitario.

Leggi anche: