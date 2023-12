Se avete bisogno di una mappa del sedile per evitare il pianto dei bambini, il problema siete voi.

Non prendeva il ciuccio né il biberon. Non rispondeva al cullare, al cantare o al leggere. Piangeva e basta. E piangeva e piangeva.

Ero sconvolta e volevo tranquillizzarla. Volevo confortarla, ma soprattutto volevo che smettesse perché pensavo che disturbasse tutti i passeggeri intorno a noi.

Dopo qualche minuto, la donna seduta di fronte a noi si girò e ordinò severamente: "Ho cinque nipoti. Deve portare a spasso quella bambina. Portatela a spasso!". Mia moglie si alzò e la portò a spasso, su e giù per il corridoio, e dopo qualche minuto nostra figlia si calmò e alla fine si addormentò tra le sue braccia.

La nonna ci ha aiutato

Il comando del passeggero di una sola fila, in quel momento, ci è sembrato duro, ma non l'abbiamo mai dimenticato. Abbiamo apprezzato molto il prezioso consiglio genitoriale e, credo, lo spirito che lo ha generato.

Quella nonna sapeva che è difficile avere un bambino che piange in aereo, essere il passeggero che tutti giudicano. Probabilmente la nonna era infastidita, ma è stata costruttiva e alla fine ha fatto un favore a noi e a tutti quelli che ci circondavano.

Molti viaggiatori potrebbero prendere esempio da quella nonna per quanto riguarda l'empatia e la creazione di una comunità.

E anche le compagnie aeree potrebbero farlo.

Lo strumento di selezione dei posti a sedere di Japan Airlines

Il 26 settembre, Japan Airlines ha annunciato un nuovo strumento di prenotazione, presumibilmente rivolto ai viaggiatori che vogliono evitare di far piangere i neonati sui voli.

"I passeggeri che viaggiano con bambini di età compresa tra gli 8 giorni e i 2 anni e che selezionano il proprio posto sul sito web di JAL avranno un'icona di bambino visualizzata sul proprio posto nella schermata di selezione del posto", si legge sul sito web della compagnia aerea.

Molti viaggiatori hanno applaudito l'annuncio, con un utente di Twitter che ha ringhiato: "Ma perché, non vedo l'ora di vedere bambini agitati e urlanti su voli lunghi [sic], i migliori possono anche prendere a calci lo schienale del mio sedile mentre i genitori li ignorano e la mia pazienza Dobbiamo dare ai giapponesi qualche puntello".

Un altro ha applaudito: "Sistema molto utile! Odio volare con bambini piccoli a bordo, piangono sempre più forte che possono. Sono letteralmente [sic] pronto a pagare di più, per volare senza bambini a bordo".

Una regola della compagnia aerea che promuove la divisione

Ma questa politica è problematica per una serie di motivi.

Viviamo in un mondo in cui chi ha i mezzi economici può isolarsi da chiunque gli crei disagio.

Che ne dite di uno strumento che mi permetta di evitare i razzisti, gli omofobi, i chiacchieroni, chi esagera con il carrello degli alcolici, chi russa, chi ha la vescica piccola o la flatulenza, chi si taglia le unghie a bordo? Mansplainers? Diffusori di uomini? Che dire del classico passeggero adulto indisciplinato?

Se io devo sedermi accanto a te (vedi categorie precedenti), tu potresti doverti sedere accanto a me. Vivere in un mondo eterogeneo significa anche non avere sempre la meglio: è una lezione che i genitori cercano di insegnare ai loro figli, ma anche molti adulti avrebbero bisogno di un corso di aggiornamento.

Una politica che consente ai viaggiatori di evitare di sedersi vicino ai neonati mette i genitori e le persone che non hanno figli l'uno contro l'altro, creando un cuneo tra le persone che si divertono a giocare a cucù con un neonato e quelle che si sentono a disagio con i bambini.

Sì, i bambini che piangono sono fastidiosi

Capisco che i bambini che piangono sono fastidiosi.

Lo sono anche per i genitori e la maggior parte dei genitori che conosco si sente imbarazzata e contrita quando ha un bambino che piange o fa i capricci a bordo. La maggior parte dei genitori che conosco non vuole disturbare la pace di qualcuno se può evitarlo e cercherà di fare qualsiasi cosa per far smettere di piangere.

Ma a volte non è possibile. E parte del vivere in società con gli altri è accettare le cose che danno fastidio. Con il mondo così polarizzato in questo momento, abbiamo davvero bisogno di compagnie aeree che incoraggino i viaggiatori a essere più egoisti, meno attenti alla comunità e meno empatici verso gli altri?

I genitori non possono sempre controllare il comportamento dei figli. Sì, ci sono genitori pigri o troppo permissivi. Ma a volte i bambini piangono e non sempre è possibile farli smettere in un istante. E questo non è un motivo per non viaggiare con i bambini.

Viaggiare fa bene ed è salutare sia per gli adulti che per i bambini. È parte integrante della formazione di tutti noi, cittadini del mondo più istruiti. È parte del modo in cui insegniamo loro a essere tolleranti nei confronti di persone diverse da loro e che le usanze sono diverse in tutto il mondo.

Oltre ai viaggi di piacere, a volte è necessario portare un bambino in aereo. I familiari si ammalano e bisogna andare a trovarli, oppure qualcuno si laurea e si vuole festeggiare. E a volte i bambini piangono per una buona ragione: cambiamenti di pressione dell'aria, turbolenze, aggiustamenti del fuso orario, ritardi del volo e condizioni mediche, per citarne alcune.

Non fateci sentire in colpa

Far sentire in colpa i genitori che viaggiano con bambini che non si comportano sempre in modo perfetto e tranquillo non è solo inefficace. È scortese.

Spesso è anche sessista. Il "parent-shaming" si traduce spesso in "mom-shaming". Naturalmente è responsabilità dei padri prendersi cura dei figli durante i voli, e molti di loro lo fanno, ma le madri continuano a sostenere un onere maggiore per la cura dei figli, che probabilmente si estende anche al tempo trascorso in aereo.

Non è necessario ascoltare troppo a lungo per sentire qualcuno che giudica l'educazione di una madre. Lavoriamo troppo fuori casa. Non lavoriamo fuori casa, quindi dobbiamo essere pigre. Non prestiamo abbastanza attenzione ai nostri figli. Abbiamo costruito la vita dei nostri figli in modo prepotente. E così via.

Così, quando sento un bambino piangere in aereo, posso sentirmi infastidita, soprattutto se sono stanca o stressata, ma cerco di non essere un'altra persona che giudica la donna che non riesce a far tacere il suo bambino in spazi ristretti. Cerco di immaginare che stia facendo del suo meglio.

So anche che suo figlio probabilmente ne uscirà, come hanno fatto i miei figli (ora di 10 e 12 anni). È una condizione temporanea. Vorrei poter dire lo stesso degli adulti che si comportano male in aereo.

