Sdraiarsi e vomitare tra una portata e l'altra: Ecco come banchettavano gli antichi romani

I membri delle classi superiori romane si concedevano regolarmente banchetti sontuosi, della durata di ore, che servivano a trasmettere la loro ricchezza e il loro status in modi che eclissano il nostro concetto di pasto luculliano. "Mangiare era l'atto supremo di civiltà e di celebrazione della vita", ha affermato Alberto Jori, professore di filosofia antica all'Università di Ferrara.

Gli antichi Romani apprezzavano intrugli dolci e salati. Le lagane, una pasta corta rustica solitamente servita con i ceci, venivano utilizzate anche per preparare una torta al miele con ricotta fresca. I Romani usavano il garum, una salsa di pesce fermentata salata e pungente, per ottenere un sapore umami in tutti i piatti, anche come guarnizione dei dessert. (A titolo di esempio, il garum ha un profilo di sapore e una composizione simili alle attuali salse di pesce asiatiche, come il nuoc mam del Vietnam e il nam pla della Thailandia). Il pregiato condimento veniva preparato lasciando fermentare carne, sangue e interiora di pesce all'interno di contenitori sotto il sole del Mediterraneo.

Carne di selvaggina come cervo, cinghiale, coniglio e fagiano e frutti di mare come ostriche crude, crostacei e aragoste erano solo alcuni dei cibi costosi che facevano regolarmente la loro comparsa nel banchetto romano.

Inoltre, i padroni di casa facevano un gioco di prestigio servendo piatti esotici e stravaganti come lo stufato di lingua di pappagallo e il ghiro ripieno. "Il ghiro era una prelibatezza che i contadini ingrassavano per mesi all'interno di vasi e poi vendevano nei mercati", racconta Jori. "Mentre enormi quantità di pappagalli venivano uccisi per avere abbastanza lingue per fare la fricassea".

Giorgio Franchetti, storico dell'alimentazione e studioso di storia romana, ha recuperato le ricette perdute di questi banchetti, che condivide in "A cena con gli antichi romani", scritto con l'"archeocuoca" Cristina Conte. Insieme, il duo organizza esperienze culinarie in siti archeologici in Italia che offrono agli ospiti un assaggio di come si mangiava come un nobile romano. Questi tour culturali approfondiscono anche i rituali che accompagnavano questi pasti.

Tra le ricette insolite preparate da Conte c'è il salsum sine salso, inventato dal famoso buongustaio romano Marco Gavius Apicius. Si trattava di uno "scherzo alimentare" fatto per stupire e ingannare gli ospiti. Il pesce veniva presentato con testa e coda, ma l'interno era ripieno di fegato di mucca. Gli abili giochi di prestigio, uniti al fattore shock, contavano molto in queste esibizioni competitive.

Funzioni corporee

Ingozzarsi per ore e ore richiedeva anche un comportamento sociale che noi considereremmo disdicevole per soddisfare queste indulgenze golose.

"Avevano abitudini culinarie bizzarre che non si conciliano con il galateo moderno, come mangiare da sdraiati e vomitare tra una portata e l'altra", ha detto Franchetti.

Queste pratiche contribuivano a mantenere il buonumore. "Dato che i banchetti erano uno status symbol e si protraevano per ore fino a notte fonda, il vomito era una pratica comune, necessaria per fare spazio nello stomaco per altro cibo. Gli antichi romani erano edonisti e perseguivano i piaceri della vita", ha detto Jori, che è anche autore di diversi libri sulla cultura culinaria di Roma.

Era infatti consuetudine lasciare il tavolo per vomitare in una stanza vicina alla sala da pranzo. Usando una piuma, i festaioli si solleticavano la parte posteriore della gola per stimolare l'impulso a rigurgitare, ha detto Jori. In linea con il loro elevato status sociale, definito dal fatto di non doversi impegnare in lavori manuali, gli ospiti tornavano semplicemente nella sala del banchetto mentre gli schiavi ripulivano il loro disordine.

Il capolavoro letterario di Gaio Petronio Arbitro "Il Satyricon" cattura questa tipica dinamica sociale della società romana della metà del I secolo d.C. con il personaggio del ricco Trimalcione, che dice a uno schiavo di portargli un "pisciatoio" per poter urinare. In altre parole, quando la natura chiamava, i festaioli non andavano necessariamente in bagno; spesso era il WC a venire da loro, sempre grazie al lavoro degli schiavi.

Era anche considerato normale rompere il fiato mentre si mangiava, perché si credeva che intrappolare il gas all'interno dell'intestino potesse causare la morte, ha detto Jori. Si dice che l'imperatore Claudio, che regnò dal 41 d.C. al 54 d.C., abbia addirittura emanato un editto per incoraggiare la flatulenza a tavola, secondo quanto scritto nella "Vita di Claudio" dello storico romano Svetonio.

Gli agi e i privilegi degli uomini ricchi

Il gonfiore veniva ridotto mangiando sdraiati su una comoda chaise longue imbottita. Si riteneva che la posizione orizzontale favorisse la digestione e che fosse la massima espressione di una posizione elitaria.

"I Romani mangiavano in realtà sdraiati sulla pancia, in modo che il peso del corpo fosse distribuito uniformemente e aiutasse a rilassarsi. La mano sinistra sorreggeva la testa, mentre la destra raccoglieva i bocconi posti sul tavolo e li portava alla bocca. Così mangiavano con le mani e il cibo doveva essere già tagliato dagli schiavi", racconta Jori.

Gli avanzi di cibo e le lische di carne e di pesce venivano gettati a terra dagli ospiti. Per avere un'idea della scena, basti pensare a un mosaico trovato in una villa romana di Aquileia, che raffigura avanzi di pesce e di cibo sparsi sul pavimento. I Romani amavano decorare i pavimenti delle sale da banchetto con immagini di questo tipo per camuffare il cibo reale sparso sul pavimento. Questa tattica del trompe-l'oeil, o effetto "pavimento non spazzato", era un'abile tecnica di mosaico.

La posizione sdraiata consentiva inoltre ai commensali di appisolarsi di tanto in tanto e di godersi un breve sonnellino tra una portata e l'altra, concedendo una pausa allo stomaco.

L'atto di sdraiarsi durante la cena, tuttavia, era un privilegio riservato solo agli uomini. Le donne mangiavano a un altro tavolo, oppure si inginocchiavano o si sedevano accanto al marito mentre questi consumava il pasto.

Un antico affresco romano di una scena di banchetto nella Casa dei Casti Amanti di Pompei, ad esempio, raffigura un uomo reclinato mentre due donne si inginocchiano ai suoi lati. Una delle donne si prende cura dell'uomo aiutandolo a reggere un recipiente a forma di corno chiamato rhyton. Un altro affresco proveniente da Ercolano, esposto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, raffigura una donna seduta vicino a un uomo sdraiato che solleva un rhyton.

"La posizione orizzontale dell'uomo nel mangiare era un simbolo di dominio sulle donne. Le donne romane stabilirono il diritto di mangiare con i loro mariti in una fase molto successiva della storia dell'antica Roma; fu la loro prima conquista sociale e la vittoria contro la discriminazione sessuale", ha spiegato Jori.

Superstizioni a tavola

I Romani erano anche molto superstiziosi. Tutto ciò che cadeva dalla tavola apparteneva all'aldilà e non doveva essere recuperato per paura che i morti venissero a vendicarsi, mentre versare il sale era di cattivo auspicio, ha detto Franchetti. Il pane doveva essere toccato solo con le mani e i gusci d'uovo e i molluschi dovevano essere rotti. Se un gallo cantava a un'ora insolita, i servi venivano mandati a prenderne uno, ucciderlo e servirlo subito.

Secondo Franchetti, i banchetti erano un modo per tenere lontana la morte. I banchetti terminavano con un rituale di abbuffata durante il quale i commensali discutevano della morte per ricordarsi di vivere pienamente e godersi la vita - in breve, carpe diem.

In linea con questa visione del mondo, gli oggetti da tavola, come i porta sale e pepe, avevano la forma di teschi. Secondo Jori, era consuetudine invitare i propri cari defunti al pasto e servire loro piatti di cibo. Le sculture che rappresentavano i morti sedevano a tavola con i vivi.

Il vino non veniva sempre bevuto liscio, ma addizionato con altri ingredienti. L'acqua veniva usata per diluire la potenza dell'alcol e permettere ai festaioli di bere di più, mentre l'acqua di mare veniva aggiunta in modo che il sale conservasse le botti di vino provenienti da angoli lontani dell'impero.

"Anche il catrame era una sostanza comunemente mescolata al vino, che con il tempo si mescolava all'alcol. I Romani riuscivano a malapena a sentire il sapore sgradevole", ha detto Jori.

Forse nel simbolo definitivo dell'eccesso, l'epicureo Apicio si sarebbe suicidato perché era rimasto al verde dopo aver organizzato troppi banchetti sfarzosi. Tuttavia, ha lasciato un'eredità gastronomica, tra cui il famoso pasticcio di Apicio, preparato con un mix di pesce e carne, come interiora di uccelli e petti di maiale. Un piatto che oggi potrebbe faticare ad attirare l'attenzione delle tavole moderne.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta nel novembre 2020.

