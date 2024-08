- Scuola sotto assedio: minore accusato di incidente a mano armata compare in tribunale

Dopo la tragica sparatoria scolastica di Offenburg, un altro adolescente sta per essere processato. La corte lo ha confermato su richiesta e il processo si sta svolgendo in segreto nella camera di consiglio minorile. Il 16enne è accusato di non aver denunciato i crimini pianificati, secondo l'accusa.

A causa delle leggi sulla tutela dei minori, le autorità non hanno rivelato altre informazioni sulla relazione del imputato con l'attaccante condannato. Dopo l'incidente violento di novembre, sono circolate voci sui social media che suggerivano che il tiratore avesse annunciato le sue intenzioni in anticipo.

Lo scorso luglio, il tribunale regionale ha dichiarato colpevole il 16enne per omicidio e tentato incendio doloso e lo ha condannato a otto anni e nove mesi in un istituto minorile. Il processo si è svolto senza la presenza dei media o dei visitatori e la sentenza non è ancora definitiva, poiché è stato presentato un appello dalla difesa.

L'assassinio brutale di uno studente alla scuola Waldbach ha avuto ripercussioni oltre il Baden-Württemberg, causando both dolore e shock. Lo scorso luglio, il tribunale minorile ha stabilito che il imputato era entrato nella scuola con un'arma, munizioni e un dispositivo incendiario fatto in casa, ferendo gravemente un compagno di classe di 15 anni. Tragicamente, la vittima è poi morta in ospedale.

La procura di Offenburg ha anche incriminato i genitori del tiratore per omicidio colposo e violazioni delle leggi sulle armi. Secondo i resoconti precedenti, i genitori sono accusati di non aver custodito in modo sicuro la pistola non autorizzata utilizzata dal loro figlio, consentendogli di accedervi, secondo l'accusa. Tuttavia, non è ancora stato fissato una data per il loro processo.

Il processo per l'adolescente legato all'incidente della scuola Waldbach si sta svolgendo discretamente nella camera di consiglio minorile a causa dei requisiti di riservatezza. Nonostante la condanna del tiratore scolastico lo scorso luglio, le autorità non hanno rilasciato informazioni sulla relazione del nuovo imputato con l'attaccante originale.

