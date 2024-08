- Scuola di salto individuale senza istruzione e presenza di polizia presso l'Istituto di istruzione di Düsseldorf

A scuola di Düsseldorf le lezioni sono state sospese oggi a causa di un potenziale problema di sicurezza. La situazione è stata risolta, come dichiarato da un rappresentante della polizia. Nel frattempo, non c'è stato alcun rischio per gli studenti, il personale o la comunità locale.

La scuola ha annunciato sulla sua piattaforma digitale che sarebbe rimasta chiusa oggi a causa di una "situazione a rischio". Tuttavia, questo pericolo non si è materializzato, ha chiarito il portavoce della polizia. Ogni scuola ha l'autonomia per decidere di sospendere le attività, e in questo caso specifico è stata presa tale decisione, ha spiegato il portavoce. In precedenza, "Rheinische Post" aveva riportato la notizia.

L'annuncio digitale della scuola ha comportato l'assenza degli studenti per tutta la giornata. Nonostante la polizia abbia successivamente confermato che la minaccia non era legittima, l'assenza ha influito sulle lezioni previste per la giornata.

