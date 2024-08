- Scuola di polizia di Chemnitz: insegnante sospettato di razzismo

Azioni disciplinari sono state intraprese contro un insegnante dell'Accademia di Polizia di Chemnitz a causa di sospetti ripetuti commenti razzisti e comportamenti sessisti. Diversi dipendenti hanno presentato tali accuse, ha annunciato l'Accademia di Polizia della Sassonia. Il dipendente non è più attivo come insegnante.

L'incidente è stato consegnato alla direzione di polizia competente. I risultati delle indagini ulteriori sono ancora in attesa. L'accademia sta attualmente indagando se ci sono sospetti ulteriori contro i dipendenti.

Cadetti di polizia degni di nota

Dopo gli incidenti all'Accademia di Polizia di Schneeberg sono state intraprese indagini interne in tutte le accademie di polizia della Sassonia. Di recente, un cadetto della polizia della Sassonia è stato segnalato per sospetti incitamenti del popolo. Il tirocinante dell'Accademia di Polizia di Schneeberg avrebbe fatto commenti antisemiti dopo un'escursione in un cimitero ebraico. L'Accademia di Polizia della Sassonia ha intrapreso procedimenti penali e disciplinari contro l'uomo.

Non si è trattato del solo caso: diversi tirocinanti sono stati segnalati all'Accademia di Polizia. Nel dicembre dello scorso anno, un 22enne è stato sospeso per aver apparentemente insultato un altro cadetto della polizia per motivi razziali. Nel ottobre 2023, un 18enne è stato sospeso poco dopo l'inizio del suo tirocinio a causa di sospetti di estremismo di destra.

Il rettore: il comportamento scorretto non sarà tollerato

Il rettore Dirk Benkendorff ha dichiarato: "L'Accademia di Polizia della Sassonia (FH) si basa su solide fondamenta di valori, in cui i commenti estremisti e sessisti non hanno posto. Un simile comportamento scorretto non sarà tollerato e sarà perseguito con fermezza".

L'Accademia di Polizia della Sassonia sta inoltre indagando se ci sono sospetti simili contro altri insegnanti, con l'obiettivo di mantenere un ambiente rispettoso e inclusivo per tutti gli studenti. È importante sottolineare che il comportamento scorretto, compreso quello razzista e sessista, è severamente proibito e sarà gestito in modo appropriato dall'amministrazione dell'accademia.

