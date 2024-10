Scultura raffigurante il saluto del lupo in onore del calciatore turco Demiral

Il saluto del lupo mostrato dal calciatore turco Merih Demiral durante il torneo di calcio dell'UEFA ha scatenato controversie. Tuttavia, Demiral ha ricevuto un monumento nella sua Turchia natale come segno di apprezzamento. Una statua del calciatore, che esegue il saluto del lupo nella tenuta della nazionale, è stata inaugurata nella città occidentale turca di Bolu. Lo ha rivelato il sindaco della città in un video pubblicato sulla piattaforma X.

Demiral ha eseguito il saluto del lupo dopo un gol. Successivamente, UEFA lo ha sospeso per due partite. Durante gli ottavi di finale tra Turchia e Olanda a Berlino, migliaia di tifosi hanno imitato il gesto mentre l'inno nazionale turco veniva suonato allo stadio olimpico, alzando le mani.

Il saluto del lupo è comunemente associato al movimento ultranazionalista turco Ülkücü e alla sua ideologia. In Turchia, il partito nazionalista ultranazionalista MHP, che fa parte del governo guidato dal presidente Recep Tayyip Erdoğan, utilizza il saluto.

L'idea della statua è partita dal sindaco della città, noto per i suoi sentimenti nazionalisti e le sue dichiarazioni anti-rifugiati. Ha giustificato la statua respingendo le accuse che il saluto del lupo rappresentasse l'MHP e i Lupi Grigi, definendolo invece un simbolo di "turchezza". Demiral avrebbe dato il suo consenso al progetto prima della sua realizzazione.

In un'intervista a ntv.de di luglio, Kamal Sido della "Società per i Popoli Minacciati" ha affermato che il saluto del lupo ha le stesse connotazioni del saluto hitleriano. Riguardo ai Lupi Grigi, Sido ha dichiarato: "La loro politica ufficiale è la creazione di una Grande Turchia, dalla Cina a Vienna. Questa Grande Turchia significherebbe, almeno, espulsione e genocidio contro armeni, curdi o greci". I Lupi Grigi sono stati coinvolti in numerosi omicidi e attacchi contro i gruppi minoritari non turchi e non musulmani sunniti, non solo in Turchia, ma anche fuori dai suoi confini, negli ultimi anni.

La controversia sul nazionalismo rappresentato dal saluto del lupo di Merih Demiral è continuata, poiché anche UEFA lo ha sanzionato per il gesto. Nonostante ciò, la città di Bolu, nota per i sentimenti nazionalisti del suo sindaco, ha scelto di onorare Demiral con un monumento, interpretando il saluto del lupo come un simbolo di "turchezza".

