Scuba divers recuperano altri quattro cadaveri dopo il naufragio di uno yacht lussuoso vicino alla Sicilia.

I media italiani riportano che tra i quattro corpi recuperati, due sono stati identificati come il tycoon della tecnologia Mike Lynch, soprannominato il "Bill Gates britannico", e sua figlia di 18 anni. In totale, cinque corpi sono stati trovati dall'incidente, con il primo scoperto il lunedì. Due persone risultano ancora disperse.

Lo yacht di lusso "Bayesian", con a bordo un equipaggio di 10 persone e 12 passeggeri, è affondato al largo di Porticello, in Sicilia, durante una tempesta nella notte di domenica. La causa scatenante è stato un vortice d'acqua, un fenomeno simile a un tornado sull'acqua, in grado di generare venti superiori a 100 km/h, che può causare condizioni marine severe e potenzialmente capovolgere una nave. Quindici persone sono state salvate.

Il recupero del lunedì sarebbe stato quello del cuoco dello yacht. La causa dell'incidente è ancora in corso di indagine. Un vortice d'acqua viene descritto come una "colonna d'aria verticale e rotante" che si alza sotto una tempesta sul mare, in grado di produrre velocità del vento superiori a 100 km/h, con conseguenze caotiche sul mare che possono destabilizzare una nave.

I sommozzatori sono stati inviati sul sito in barca dal porto di Porticello, mercoledì mattina, accompagnati da un drone sottomarino, secondo i reporter dell'AFP. Lo "Bayesian" giace sommerso a una profondità di 50 metri.

I pompieri italiani hanno riferito martedì sera che i sommozzatori avevano accesso allo yacht, ma la missione è stata descritta come complessa e prolungata. La speranza di trovare i dispersi vivi diminuiva ora per ora.

Gli esperti hanno sottolineato che gli yacht di lusso come il "Bayesian" sono costruiti con camere d'aria stagne. "Si sono avuti rapporti di sopravvissuti in tali camere d'aria" è stata l'affermazione dell'ingegnere britannico Jean-Baptiste Souppez, pubblicata dal Science Media Centre.

Oltre a Lynch e sua figlia, Jonathan Bloomer, un alto funzionario di Morgan Stanley International, e sua moglie, Judy, erano a bordo e risultano dispersi, secondo le informazioni della compagnia assicurativa Hiscox. Secondo i media italiani, i passeggeri erano ospiti di Lynch, che stava celebrando il suo proscioglimento in un caso di frode da un miliardo di dollari a bordo dello yacht.

Lynch è stato assolto dalle accuse di frode negli Stati Uniti a giugno in relazione alla vendita della sua società di software Autonomy a Hewlett-Packard. Era stato accusato di aver alterato i registri e di aver esagerato i ricavi della sua società. Il "Sunday Times" ha stimato il patrimonio netto di Lynch in circa €587 milioni.

Il vortice d'acqua simile a un tornado che ha colpito nella notte di domenica è considerato la causa dell'affondamento dello "Bayesian". Nonostante la resistenza degli yacht di lusso come lo "Bayesian" con le loro camere d'aria stagne, la ricerca delle due persone ancora disperse, comprese Jonathan Bloomer di Morgan Stanley International e sua moglie, si sta rivelando sempre più difficile tra i detriti causati dal tornado in mare.

