- Scrittore di letteratura per bambini consiglia di limitare le informazioni sulla guerra ai giovani lettori

Ottantaseienne Ursel Scheffler, famosa per i suoi libri per bambini come "Commissario Kugelblitz", è stata travolta da un'ondata di ricordi all'inizio del conflitto in Ucraina nel febbraio 2022. Agenzia di stampa tedesca di Hamburg ha riferito: "Improvvisamente, ero di nuovo quel bambino nella shelters antiaereo. Potevo sentire gli aerei sopra di me, sentire la polvere e sentire l'odore del fumo di nuovo." Nel 1944, all'età di sei anni, ha vissuto il bombardamento della sua città natale, Norimberga, da parte delle forze alleate.

Adesso madre di tre e nonna di tre, Scheffler ha venduto milioni di libri e audiolibri. Ha sottolineato l'importanza di proteggere i giovani dalle storie di tragedie belliche. Alla fiera del libro di Lipsia in primavera, ha parlato con un autore ucraino che ha scritto sulla guerra e sui suoi caduti. Scheffler ha consigliato: "Per favore, risparmia ai bambini la loro infanzia, vola via così velocemente. E non caricarli di dolore. Invece, fornire loro una via di fuga per i loro pensieri e la loro immaginazione."

Per anni, Scheffler è stata un sostenitore della lettura. Ha servito come ambasciatore per la "Stiftung Lesen" a Magonza e ha avviato il programma "Torri di libri" nel 2011. Per i suoi contributi, è stata onorata con la medaglia Biermann-Ratjen dalla città anseatica di Amburgo nel 2018.

Ponte dei libri, torri dei libri e torri di storytelling

Nonostante il suo desiderio di sostenere l'autore ucraino, Scheffler ha dichiarato fermamente: "Non leggerò o promuoverò letteratura per bambini." Riconoscendo la fragilità dell'innocenza dei bambini, ha continuato: "Dovrebbero essere autorizzati a godersi il loro mondo, pieno di sogni e avventure, non contaminato dalle realtà cupe della guerra."

