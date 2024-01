Scottie Scheffler si aggiudica il premio di giocatore dell'anno del PGA Tour su Jon Rahm

Il numero uno mondiale Scheffler ha ricevuto il 38% dei voti da parte dei giocatori che hanno partecipato ad almeno 15 eventi della FedEx Cup durante la stagione 2022-23, diventando così il quarto giocatore ad aggiudicarsi due volte il Jack Nicklaus Award, e il primo da quando Tiger Woods si è ripetuto nel 2007.

L'americano ha registrato la media di punteggio più bassa del PGA Tour (68,63) grazie alle due vittorie al The Players Championship e al WM Phoenix Open, registrando 17 top-10 e non mancando mai un taglio in 23 eventi.

I 13 piazzamenti tra i primi cinque di Scheffler gli hanno permesso di guadagnare un montepremi senza precedenti di 21.014.342 dollari, superando il record stagionale del PGA Tour di 14.046.910 dollari stabilito nella campagna precedente.

"Credo che quest'anno abbiano apprezzato molto la mia costanza", ha detto Scheffler ai giornalisti alla vigilia del The Sentry alle Hawaii, il primo evento del PGA Tour del 2024, mercoledì.

"Per come ho giocato tutto l'anno, credo di aver avuto solo una o due partenze che potrei classificare come non eccellenti, ma a parte questo ho avuto un sacco di partenze in cui ho giocato un golf davvero solido, e fare questo per un'intera stagione qui fuori credo sia molto difficile".

È stato un anno un po' agrodolce per Scheffler, che non è riuscito ad aggiungere al suo titolo del Masters 2022 quello dei Major, nonostante le numerose prove di forza, prima di subire una dolorosa sconfitta con il Team USA alla Ryder Cup in ottobre.

Queste delusioni sono state in netto contrasto con il numero 3 del mondo Rahm, che ha siglato il suo secondo trionfo in carriera in un Major ad Augusta National in aprile, prima di giocare un ruolo fondamentale nel trionfo dell'Europa a Roma per 16,5 - 11,5.

Lo spagnolo ha ottenuto quattro vittorie in 20 eventi del PGA Tour, tutti nei primi quattro mesi del 2023, e ha registrato dieci piazzamenti tra i primi dieci prima che il suo passaggio al LIV Golf fosse annunciato a dicembre.

Secondo quanto riportato da ESPN, che cita fonti non citate, Rahm avrà una quota di proprietà in una nuova squadra del LIV Golf, nell'ambito di un accordo triennale da 300 milioni di dollari.

Alla domanda se avrebbe preferito avere l'anno di Rahm, Scheffler ha risposto di "non concentrarsi troppo sul passato o sul futuro".

"Sono molto orgoglioso del lavoro che ho svolto e della costanza che ho dimostrato l'anno scorso", ha aggiunto Scheffler.

Oltre a Scheffler e Rahm, anche Rory McIlroy, Viktor Hovland e il campione degli US Open 2023 Wyndham Clark sono stati nominati per il premio di giocatore dell'anno.

L'Arnold Palmer Award, assegnato al Rookie of the Year del PGA Tour, è stato vinto tramite votazione da Eric Cole, che ha premiato il 35enne per i due secondi posti e i sette top-10 ottenuti durante la sua prima stagione nel tour.

Dopo aver iniziato il 2023 con il 383° posto al mondo, l'americano entra nel nuovo anno come numero 43 del mondo. Cole è il secondo giocatore più anziano ad aver vinto il titolo di Rookie of the Year, dopo che Todd Hamilton l'aveva vinto a 39 anni nel 2004.

Fonte: edition.cnn.com