Scottie Scheffler minimizza il suo "disagio" dopo le speculazioni su infortuni al Campionato BMW

Il neo campione olimpico di golf ha confessato ai giornalisti di aver avuto qualche difficoltà a sciogliere la schiena durante il primo turno, visibilmente ha storto la bocca e si è massaggiato la schiena dopo un colpo al 17° green.

"Mi sono svegliato con un leggero fastidio stamattina", ha ammesso. "Con la schiena un po' rigida, ho trovato difficile muovermi e ho passato gran parte della giornata a sforzarmi per colpire la palla.

Al 17, stavo cercando un alto draw, un colpo che richiede una significativa rotazione e movimento. Ho sentito un po' di fastidio lì, ma a parte quello, tutto è andato liscio.

Scheffler attualmente guida la FedExCup e potrebbe aver considerato di saltare questo evento della BMW Championship per concentrarsi sul Tour Championship ad Atlanta la prossima settimana.

Tuttavia, ha rassicurato i fan sulla sua salute, dicendo che sarebbe stato pronto a competere senza problemi per il resto del torneo.

"Forse ho colpito qualche palla in più ieri, o qualcosa del genere. Era solo un leggero fastidio. Applicherò del ghiaccio e mi riposerò, e dovrei essere come nuovo domani", ha spiegato.

Despite some challenges with his shots, Scheffler lost some ground to leader Keegan Bradley, who stands at 6-under following the opening round.

Japan's Hideki Matsuyama is positioned just a stroke behind with an impressive performance, following his victory at the FedEx St. Jude Championship last week.

The high point of Matsuyama's day was an extraordinary 73-foot putt for a birdie on hole 4, marking his third in a row at that point.

Matsuyama's attempt took a while as it rolled down the green, eventually finding its way into the hole. The crowd erupted in cheers as the ball vanished.

The initial round of the BMW Championship at Castle Pines Golf Club, Colorado, was postponed for 3 hours and 10 minutes due to a storm in the area.

Lightning struck nearby, causing a temporary halt in play as the weather stabilized.

Organizers will hope for better weather conditions as the second round commences on Friday, with Bradley aiming to maintain his strong performance.

"I've been practicing my golf swings despite the discomfort, as I don't want to miss any opportunities to improve my game before the Tour Championship", he mentioned.

"After a tough day, I'm looking forward to playing a round of golf with some friends to help relax my back and maybe even improve my score."

Leggi anche: