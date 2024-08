Scott Peterson nega di aver ucciso sua moglie incinta quasi vent'anni fa in un nuovo documentario.

In un'anteprima del documentario inedito di Peacock "Faccia a faccia con Scott Peterson" trasmesso giovedì nel programma Today Show di NBC, Peterson viene chiesto perché qualcuno dovrebbe voler sentire la sua versione della storia. Lui risponde: "Perché non ho ucciso la mia famiglia".

Dopo un processo durato quasi sei mesi nel 2004, che ha attirato l'attenzione dei follower del caso fin dall'inizio, Peterson è stato dichiarato colpevole di omicidio di primo grado per la morte di Laci e di omicidio di secondo grado per quella di Conner. È stato condannato a morte, ma questa sentenza è stata successivamente annullata e gli è stata inflitta la reclusione a vita senza possibilità di libertà condizionale.

Nel dicembre del 2002, Peterson aveva denunciato la scomparsa della moglie incinta, Laci, dalla loro casa di Modesto, in California. Pochi mesi dopo, i corpi di Laci e del loro figlio non ancora nato, Conner, sono stati ritrovati sulle rive della Baia di San Francisco.

I pubblici ministeri hanno sostenuto all'epoca che il movente di Peterson per gli omicidi era quello di sfuggire alla vita coniugale e alla paternità imminente.

Il caso è stato ampiamente documentato in film, serie TV, libri, podcast e documentari negli anni, e questa settimana Netflix ha rilasciato una serie documentaria in tre parti intitolata "American Murder: Laci Peterson" che racconta anche il caso, con un'intervista approfondita con la madre di Laci, Sharon Rocha. Il documentario di Peacock verrà trasmesso il 20 agosto.

Nel 2023, gli avvocati di Peterson hanno presentato una richiesta di habeas corpus in cui si sosteneva "violazioni dei diritti costituzionali statali e federali e dei diritti statutari dello stato, compreso... un reclamo di innocenza effettiva sostenuto da nuove prove scoperte".

Un anno dopo, il Progetto Innocenza di Los Angeles, un'organizzazione senza scopo di lucro che lavora per l'esonero di coloro che sono stati ingiustamente condannati, ha annunciato di stare investigando il reclamo di innocenza di Peterson mentre Peterson lavora per ottenere un nuovo processo.

CNN ha contattato il Progetto Innocenza per un commento.

A maggio, un giudice della California ha stabilito che il DNA presente sul nastro adesivo attaccato ai pantaloni di Laci Peterson quando il suo corpo è stato ritrovato potrebbe essere sottoposto a nuovi test.

Despite Peterson's conviction and life imprisonment without parole, his attorneys are currently pursuing a new trial, citing violations of constitutional rights and presenting newly discovered evidence that supports his claim of innocence. This investigation and bid for a new trial are being handled by the Los Angeles Innocence Project, which is actively looking into Peterson's case.

Leggi anche: