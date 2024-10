Score dell'ultimo minuto del nuovo arrivo della DFB

La striscia negativa del Gladbach continua mentre non riesce a ottenere punti contro Augusta, nonostante Kleindienst abbia segnato per la nazionale. Augusta può gioire.

Augusta è riuscita a conquistare una vittoria cruciale nella Bundesliga, allontanandosi dalla zona retrocessione. La squadra dell'allenatore Jess Thorup ha iniziato l'ottava giornata con una vittoria per 2-1 contro il Borussia Mönchengladbach, guadagnando un po' di respiro dopo un inizio stagione deludente, con soli quattro punti dalle prime cinque partite.

Steve Mounie è entrato al posto dell'infortunato Ruben Vargas, mentre l'allenatore del Gladbach Gerardo Seoane ha inserito Tomas Cvancara al posto di Nathan Ngoumou per Augusta e Gladbach rispettivamente. Il resto delle rose delle squadre è rimasto invariato.

A differenza dei loro precedenti incontri, Augusta è riuscita a superare i loro problemi iniziali senza conseguenze, rafforzando la loro fiducia in attacco. Tuttavia, i loro attacchi non hanno rappresentato una minaccia, con tiri di Dimitrios Giannoulis (18.) e Phillip Tietz (19.) che non sono andati a buon fine.

L'attesa di Augusta per un tiro pericoloso è durata più di 30 minuti, fino a quando Kleindienst (31.) ha mancato una grande occasione per segnare. Tuttavia, Kleindienst, che aveva ricevuto la sua prima chiamata in nazionale tedesca il giorno precedente, ha comunque visto il suo tiro deviato da Schlotterbeck, che ha inviato un potente tiro nell'angolo superiore.

La seconda metà ha visto entrambi i team aumentare gli sforzi. Cvancara (47.) e Kleindienst (63.) hanno avuto occasione di segnare, con Giannoulis (54.) che ha mancato la sua occasione. La partita è cambiata quando Claude-Maurice ha sfruttato la sua prima occasione dopo essere entrato, mentre Kleindienst ha segnato da un corner, creando un finale tes

